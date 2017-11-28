Летиция Каста: «Говорить с мужчиной важнее, чем просто смотреть на него»

Вы постоянно живете в Париже и приехали в Москву впервые спустя много лет. Вы можете сравнить две столицы?

У меня не было шанса увидеть город, потому что я приехала всего на два дня. Но мне показалось, что здесь происходит много всего интересного. Есть в Москве какое-то великолепие – совершенно невероятные здания, памятники. Два вечера я ходила мимо Красной площади и Кремля и восхищалась. Но, конечно, чтобы увидеть больше и что-то понять, нужно хотя бы дней десять. Я удивлена широким улицам! Они гораздо шире, чем в Париже. Но при этом пробок здесь, кажется, больше – вот парадокс.

На приеме в честь запуска нового аромата Nina Ricci вы были одеты в очень красивое красное платье.

Спасибо большое.

Я помню, вы как-то говорили, что красота – это довольно скучно.

Это не совсем так. Я говорила о диктате моды и бизнеса красоты. Ожидание и поиск абсолютной красоты – вот что приводит к скуке. Я не верю в абсолют, для меня его не существует. И тем не менее, я никогда не считала, что быть топ-моделью и быть красивой – это скучно. Существует же естественная красота, безо всякого макияжа. Красота есть в каждом из нас, и каждый раз это понятие индивидуально. Различия, нюансы – вот что самое интересное.

­А что касается аромата, как оценить его «красоту»?

Это что-то интуитивное. Я очень восприимчива к запахам. Постоянно замечаю за собой, что, если ловлю на улице знакомый аромат, он моментально отправляет меня к воспоминаниям и образам из прошлого. С новым парфюмом от Nina Ricci я, например, сразу же вспоминаю, как маленькой девочкой играла в саду у родителей. Набор ароматов в ящике любого человека – это маленькая библиотека из книг, которые ты уже прочитал. Каждый раз это что-то очень личное.

Меня предупредили, что вы не любите говорить о себе как о топ-модели. При этом вы сделали головокружительную карьеру в модельном бизнесе. Как вы считаете, возможно ли сегодня попадать на обложки журналов, получать восхищенные отзывы и при этом оставаться собой?

Модельный бизнес эволюционирует, меняется. Многое в нем сегодня выглядит куда более формальным, чем раньше. Красота всегда была товаром, разумеется, но и то, как девушка говорила, как себя подавала, было крайне важно. Сегодня я замечаю, что понятие индивидуальности не входит в круг интересов топ-моделей. Мы как будто бы возвращаемся во времена, когда манекены были важнее людей. Когда я прихожу на модные показы, я замечаю, насколько все девушки одинаковые: одна похожа на другую. Мне странно это наблюдать. Еще одно важное изменение в индустрии – бесконечное использование ретуши. Раньше такого не было – иногда я работала по несколько дней перед камерой, чтобы получился единственный снимок. Понятно, что подходы к процессу изменились: мы живем в эпоху моментальных фото, у вас в руке смартфон, вы выложили снимок в инстаграм, тут же наложили фильтр – все происходит быстро. Но, мне кажется, вместе с этим мы теряем что-то крайне важное на уровне чувств. Взаимоотношения и обмен эмоциями потеряли значимость. Может быть, поэтому меня давно не впечатляют эротические снимки. Все стало каким-то утилитарным. Девушка, если хочет публичности, выложит фото, на котором обязательно будет выглядеть куколкой. В этом нет искренности. Это, к сожалению, новая ступень капитализма.

Очень интересно. А что для вас мужская красота?

Ум, в первую очередь. Мне совершенно не нравятся мужчины, за которыми, кроме их изображений на фото, ничего не кроется. Терпеть не могу самовлюбленных. Они хуже любой женщины. Мужчина ценится тем, что он делает и как он говорит. Потому что говорить с мужчиной важнее, чем просто смотреть на него.

Совсем недавно на показе Versace в Милане Донателла Версаче вывела на подиум легендарных топ-моделей 1990-х (Синди Кроуфорд, Клаудию Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Хелену Кристенсен и Карлу Бруни. – Esquire) и вызвала тем самым бурю оваций. Чем для вас были 1990-е годы? Вы скучаете по тем временам?

Все, кого вывела Донателла, были не просто моделями, они были сверх-женщинами, они олицетворяли собой идеал. Сегодняшняя тенденция к феминизации как раз и говорит нам о том, что не одна только красота делает женщину женщиной. Важна ее стать, умение преподносить себя. Вот почему эти женщины блистали в 1990-х, даже когда секс ставился во главу угла. Но сегодня красоту вокруг нас редко можно назвать блистательной. Она, скорее, вызывает печаль.

Печаль?

Конечно. Мы видим только вещи, мы не видим женщину. Талантливый кутюрье способен подчеркнуть женскую красоту, усилить ее эффектность. А модели, которых нанимают сегодня, как правило, ужасно тощие, печальные. Их задача – рекламировать одежду, а не подавать себя в ней. Многие модели наших дней вообще похожи на мужчин, они трансгендерные.

Вы снимаетесь в кино, в прошлом году выпустили короткометражный фильм как режиссер, а весной я видел вас на сцене в Париже – вы играли «Сцены из супружеской жизни» по Ингмару Бергману. Вы окончательно переквалифицировались?

Знаете, профессия модели тоже предполагает быть актрисой. Я всегда играла определенные роли. Мне нравится выражение «быть актером собственной судьбы». Часть моей натуры – играть. «Сцены из супружеской жизни» – это ведь не просто спектакль, это глубокая жизненная пьеса, которую мы проживаем на сцене вместе с моим партнером (Рафаэль Персонас – французский актер. – Esquire).

Эта пьеса тоже довольно печальна, не правда ли?

Не соглашусь с вами. Она скорее реалистична. После всех перипетий совместной жизни, скандалов и измен, остается кристальная любовь. Сохранить ее непросто, но она сильна сама по себе.

А что нужно делать, чтобы сохранять взаимоотношения?

Достаточно сильно любить друг друга. В жизни, помимо отношений, есть много других важных вещей – есть работа, есть друзья. Но мне кажется, самое важное и одновременно самое сложное – сохранять любовь.

Представьте свое идеальное утро, когда вы проснетесь лет через 10. Каким оно будет, можете описать?

Лучший способ для меня оставаться счастливой и сегодня, и через десять лет – не думать о том, что ждет меня через 10 лет. Я верю в сегодня. Когда я думаю о завтрашнем дне, я начинаю волноваться, нервничать, терять контроль – вдруг я чего-то не успею. Я люблю жить так, чтобы каждый день видеть результат.