Художник создал лампу, реагирующую на твиты Дональда Трампа в реальном времени

Художник из Марселя под псевдонимом Parse/Error создал лампу-облако, которая реагирует на твиты Дональда Трампа в реальном времени. Устройство подключается к сети, и всякий раз, когда президент США пишет что-то в своем Twitter, его слова материализуются в лампе в виде грозовых облаков и молний.
По словам художника, «политическая лампа прекрасно воплощает опасную эру, когда слова одного человека в глобальной социальной сети могут поставить под угрозу судьбу миллионов».
«Идея устройства заключается в том, чтобы скрыть свою истинную природу за красивым объектом, который сразу же изменяет поведение наблюдателя, когда его цель раскрывается, вызывая тревогу и очарование», - написал Parse/Error на Bored Panda.