Стивен Кольбер показал, как провел день с Михаилом Прохоровым

Очередным героем вечернего шоу Стивена Кольбера стал российский бизнесмен Михаил Прохоров. Миллиардер пригласил американского телеведущего в свой особняк в коттеджном поселке Сколково, покатал на Maybach, угостил докторской колбасой и рассказал о своих самых странных увлечениях.

Это третий сюжет в целой серии программ, посвященной отношениям России и США.

Выпуск начинается с краткой биографии бизнесмена, в которой отмечены самые скандальные моменты – например, история с 20 моделями в Куршевеле. Затем в кадре появляется сам Прохоров.

Во время разговора Кольбер спрашивает бизнесмена о его причудах. «Я лишь пересматриваю сериал «Хорошая жена», вот и все», – отвечает Прохоров, а потом впускает телеведущего в «секретную комнату», где хранится автомат Калашникова, коллекция японских сюрикенов и фотография обнаженной девушки. «Красная комната боли», – тут же шутит Кольбер.

Там они покидали в стену топорики и сюрикены. Прохоров рассказал, что тренируется так каждый день.

Попутно он давал гостю советы олигарха: «Ты олигарх – ты ничего не боишься»; «Ты олигарх – ты должен быть спокоен в любой ситуации» и, наконец, «не привязывайся к вещам – будь свободен».

Бизнесмен рассказал ТАСС, что с радостью принял предложение о съемках. «The Late Show with Stephen Colbert – самое популярное комедийное шоу в Америке, аналог нашего «Вечернего Урганта». Это был очень интересный опыт и, надеюсь, я убедил Стивена, что русские тоже шутят», - сказал он.