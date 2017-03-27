Истории|ESQUIRE 10

10 мужчин, которые добились успеха в зрелом возрасте

1. Джон Хэмм

Во время просмотра «Безумцев» стоит помнить, что один из самых стильных мужчин до 29 лет работал официантом. Джон Хэмм легко мог бы пополнить бесконечный голливудский список актеров-неудачников, если бы не роль в сериале «Провиденс» (1999 — 2002). А когда он получил роль Дона Дрейпера, ему было 36.

2. Рики Джервейс

Успех пришел к Джервейсу только с сериалом «Офис» (2001), в котором комик выступил и режиссером, и сценаристом, и актером. Рику было 40 лет. До телешоу на NBC его достижения ограничивались непродолжительной карьерой поп-исполнителя в дуэте Seona Dancing.

3. Винсент Ван Гог

В молодости Ван Гог не то, что не был известен как художник, — он даже не брал в руки кисть. Он пришел к живописи в 28 лет (и написал своему брату: «Моя настоящая карьера начинается только сейчас»). Ван Гог создал более 2000 картин, наиболее значимые из них он завершил именно в последние годы жизни.

4. Сильвестр Сталлоне

Его актерская карьера была настоящей катастрофой: Слай был вынужден перебиваться ролями в легком порно, чтобы выплачивать аренду за квартиру. В 30 лет Сталлоне посмотрел бой Мухаммеда Али против Чака Уэпнера и написал сценарий о боксере, о котором вы наверняка что-то слышали.

5. Леонард Коэн

Перевоплощение никому не известного канадского поэта Леонарда Коэна в признанного музыканта и композитора случилось только в 30 лет. Так что подростковая рок-банда — не единственный шанс прославиться.

6. Алан Рикман

Вы никогда не задумывались о том, что не можете себе представить Алана Рикмана молодым? Не удивительно: актер получил первую серьезную роль в 42 года — он сыграл немецкого террориста Ганса Грубера в «Крепком орешке». Были и другие работы, но настоящую славу и любовь Рикман снискал за роль в фильме про мальчика-волшебника.

7. Полковник Сандерс

Харланд Сандерс, основатель KFC, в 40 лет еще управлял заправочной станцией. Тогда ему и пришла идея подавать посетителям блюда из курицы. Дальнейшее известно: он превратил Kentucky Fried Chicken во франшизу и к 70-ти годам продал ее за солидные деньги.

8. Дон Делилло

Прославленный американский писатель к 30 годам добился значительных успехов в рекламе, но заниматься хотел совсем другим. Он уволился, переехал в дешевую 60-долларовую квартиру и начал писать. Первый роман Деллило «Американа» вышел, когда ему исполнилось 35.

9. Джеймс Дайсон

Изобретения будущего главы компании Dyson никому не были интересны до тех пор, пока в 39 лет он не продал свой первый патент. В то время как Дайсон копался в пылесосах, его семья фактически жила на зарплату его супруги — преподавателя истории художеств.

10. Стэн Ли

Создатель популярных персонажей комиксов, включая Человека-паука и Фантастической четверки, добился успеха только в 43.

Оригинал статьи опубликован в английском Esquire.
ТекстСэм Паркер (Sam Parker)
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