IV Фестиваль французского кино: «Двуличный любовник», «Молодой Годар» и другие новинки

В Москве и еще 19 городах России в рамках фестиваля Le Cinema Francais пройдут премьерные показы лучших французских фильмов 2017 года. Фестиваль стартует в четверг и продлится до 18 октября.

В программе – участник Каннского фестиваля Франсуа Озон с последней работой «Двуличный любовник», новый фильм Луи Гаррелем «Молодой Годар», Венсан Кассель в «Дикаре», а также «Праздничный переполох» – новый фильм от создателей комедийной драмы «1+1», который закрывал в этом году Международный фестиваль в Торонто.

Посетители смогут посмотреть новинки на языке оригинала с русскими субтитрами. Более подробно c расписанием можно ознакомиться на сайтах кинотеатров «Синема парк» и «Формула Кино», где пройдут показы.

Фестиваль Le Cinema Francais организован при поддержке Посольства Франции, Французского Института в России и Альянс Франсез.