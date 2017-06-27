В Египте построили здание в 13 этажей вместо разрешенных четырех. Оно рухнуло.

На протяжении 21 дня жители второго по величине города Египта могли наблюдать новую «достопримечательность», которую в СМИ прозвали «Падающей башней Александрии». 13-этажное жилое здание накренилось, рухнуло на соседнее и простояло в таком виде три недели, пока власти, наконец, не снесли его. Жители остались без крыши над головой, многие были вынуждены просить убежища в соседней мечети, но обошлось без жертв – и это, на самом деле, большая удача.

Из-за обрушения зданий в Египте ежегодно погибают около 200 человек, более 800 семей остаются без жилья – по данным исследовательской группы Built Environment Observatory, количество разрушенных жилых домов каждый год достигает 400.

Проблема в том, что большинство построек – нелегальные. В одной только Александрии их число достигает 14500. Застройщики «Падающей башни», например, получили разрешение на строительство четырех этажей, но в итоге возвели здание высотой в 13. Одна из жительниц, песионерка Мадиха Абдель Алим рассказала The Guardian, что дом накренился после того, как рухнул соседний, – без опоры конструкция начала смещаться. Она тут же обратилась к властям, на что ей ответили, что «все нормально, это просто очень высокое здание».

Максимально разрешенная высота постройки по закону не может превышать более чем в полтора раза ширину дороги, вдоль которой она возведена. Однако в случае нарушений инспекторы вместо распоряжения на снос зачастую просто выписывают штраф, который легко покрывается прибылью владельца от сдачи в аренду квартир на незаконных верхних этажах.

Большинство местных жителей в курсе нарушений, но, тем не менее, они готовы идти на риск. Это объясняется высоким спросом на жилье из-за роста численности населения, отсутствием других вариантов и склонностью египтян считать жилую собственность основной формой финансовой безопасности.