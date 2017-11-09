Илья Найшуллер снял второй клип для «Ленинграда». Посмотрите его сейчас

Режиссер Илья Найшуллер («Хардкор») снял клип на песню «Ленинграда» «Вояж». Главную роль в музыкальном видео исполнил актер Александр Паль – он сыграл персонажа с по-тарантиновски трагичной судьбой.

Внимание, в песне присутствует ненормативная лексика.

Найшуллер не впервые работает с «Ленинградом» – ранее он уже снял для музыкантов клип на песню «Кольщик». К моменту публикации видео собрало уже больше 15 млн. просмотров на Youtube, а кроме того, клип взял награды «Лучшее музыкальное видео года» и «Лучший концепт» на Berlin Music Video Awards.