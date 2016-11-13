Под именем Сухбат Афлатуни скрывается русский поэт и писатель Евгений Абдуллаев. В переводе с узбекского псевдоним означает «Диалоги Платона». Последняя книга Абдуллаева «Поклонение волхвов» в 2016 году вошла в шорт-листы литературных премий «Русский Букер» и «Ясная поляна» и стала одним из главных событий в русской литературе. Роман охватывает историю России с середины 19 века до конца 20-го и в трех частях (по числу вифлеемских волхвов) повествует о движении России в Среднюю Азию. Прежде чем перейти к чтению длинной прозы, предлагаем вам ознакомиться с рассказом Афлатуни «Бульбуль». Его специально для Esquire прочитал актер Сергей Чонишвили.