Дмитрий Глуховский известен как автор фантастического романа-блокбастера, и совсем немногие знают его как писателя, размышляющего о современной России и патриотизме. Рассказ «Танго» — это история двух товарищей, бывших участников молодежного движения. Спустя несколько лет они встречаются за рюмкой водки и вспоминают «тучные нулевые». «Времена для рок-н-ролла в политике прошли, сейчас время для сводного хора МВД, для священных гимнов и «Боже, царя храни!», — говорит один из героев рассказа. А другой за томиками Карамзина, Мединского и пятитомником «Слов и дел» Путина прячет роман Сорокина «Норма», который к концу рассказа в итоге снова оказывается в унитазе.