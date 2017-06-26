Первая книга Роулинг могла не увидеть свет, если бы не
£1500 — такой аванс Роулинг получила от издательства.
Первый тираж составил всего 500 экземпляров, причем 300 книг Bloomsbury бесплатно разослало по библиотекам.
Американские издатели хотели выпустить книгу под названием «Гарри Поттер и школа магии» (Harry Potter and the School of Magic), чтобы привлечь больше читателей. Но Роулинг выступила против и настояла на заглавии «Гарри Поттер и волшебный камень» (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone; британская версия — Harry Potter and the Philosopher’s Stone).
На обозначении имени писательницы с помощью инициалов настоял издатель, который считал, что женское имя на обложке может отпугнуть мальчиков. Так в имени Джоан Роулинг
26 июня 1997 года выход книги прошел незамеченным.
Слово «маггл», которым в волшебном мире Гарри Поттера обозначают людей, не обладающих магическими способностями, в 2002 году
Благодаря Джоан Роулинг в мире появилась новая игра — квиддич.
Книги о Гарри Поттере изданы общим тиражом в 450 млн копий.
С июня прошлого года Джоан Роулинг заработала $95 млн — она заняла третью строчку в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей мира