Они просидели в машине Лейси в дальнем конце стоянки казино почти до 11 вечера, дожидаясь звонка осведомителя. Был понедельник, почти мертвое время за игорными столами и игральными автоматами. Хьюго, конечно, дремал, Лейси вошла на айпаде в Интернет. В 10.56 незнакомец наконец позвонил и объяснил, куда ехать. Они проехали две мили по узкой, неосвещенной, извилистой дороге и остановились перед заброшенным железным сараем. Судя по ржавой вывеске, когда-то здесь играли в бинго. Вдалеке виднелся дом. Яркие огни «Трежеар Ки» давно померкли. Была жаркая душная ночь, полная жужжания комаров. Хьюго вылез из машины, чтобы размяться. Шесть футов два дюйма роста, двести фунтов веса и самомнение известного спортсмена делали его бесстрашным, и Лейси чувствовала себя в его компании в безопасности. Одна она бы сюда не поехала. Хьюго позвонил по самому свежему из имевшихся в его телефоне номеров, но ответа не было.

От сарая донесся шорох.

— Эй! — крикнул Хьюго в темноту. Лейси тоже вышла из машины.

— Подойдите сюда, — позвал голос. Появившийся силуэт не двигался. На мужчине была кепка, судя по огоньку, он курил сигарету. Они послушно двинулись на голос и на огонек.

— Все, стойте! — скомандовал незнакомец. — Вам не нужно видеть мое лицо.

— Надеюсь, наши лица вы видите, — сказал Хьюго.

— Там и стойте. Вы мистер Хэтч?

— Он самый.

— А женщина кто?

— Меня зовут Лейси Штольц. Мы коллеги.

— Вы не сказали, что привезете женщину.

— Вы не спрашивали, — отозвался Хьюго. — Она моя напарница, мы работаем вдвоем.

— Не нравится мне это.

— Ничего не поделаешь.

Мужчина затянулся, молча их разглядывая, откашлялся, сплюнул и проговорил:

— Как я понял, вы сели на хвост судье Макдоувер.

— Мы работаем в Комиссии по проверке действий судей штата Флорида, — произнесла Лейси. — Мы не полицейские, а юристы. Наше дело — разбирать жалобы на судей.

— По этой судье тюрьма плачет, как и по куче других… — нервно зачастил он, выпуская в сырой воздух дым.

— Вы говорили, что работаете в казино, — напомнил Хьюго.

После долгой паузы мужчина откликнулся:

— Правильно. Что вам известно о судье?

— Нам подали жалобу на должностные правонарушения, — сообщила Лейси. — Мы не имеем права раскрывать подробности.

— Правонарушения? — Мужчина нервно усмехнулся и бросил окурок. Огонек описал дугу и замерцал на асфальте. — Вы производите аресты или так, сунете нос — и назад?

— Нет, арестов мы не производим, — ответил Хьюго.

Из темноты снова донесся нервный смешок:

— Ну, тогда я зря теряю время. Мне нужны влиятельные люди.

— У нас есть полномочия проводить расследования и при необходимости лишать судей должностей.

— Судья здесь — не главная проблема.

Расследователи ждали продолжения, но собеседник молчал. Они напрягли зрение, но силуэт испарился. Сбежал! Хьюго сделал несколько шагов вперед и позвал:

— Вы здесь?

Тишина.

— Кажется, ушел, — прошептала Лейси.

Через несколько секунд Хьюго разочарованно ответил:

— Похоже, ты права.

— Мне это совершенно не нравится. Скорее уезжаем!

Они открыли дверцы машины и нырнули внутрь.

Отъезжая задним ходом, Лейси осветила фарами сарай. Там никого не было. Она выехала на дорогу и помчалась обратно к казино.

— Странно… — пробормотал Хьюго. — Так и по телефону можно было бы поговорить.

Впереди появились фары.

— Думаешь, я его спугнула? — спросила Лейси. — Кто его знает? Если он меня не обманывал, то, наверное, хочет поделиться сведениями, от которых некоторым может не поздоровиться. Естественно, он колеблется. Наверное, перетрухнул и сбежал. — Хьюго похлопал себя по животу. — Опять ремень безопасности отстегнулся! Уже третий раз за вечер. Почему бы тебе не починить защелку?

Лейси скосила глаза вправо и хотела ответить, но тут Хьюго пронзительно вскрикнул. С их полосы, прямо в лоб, бил ослепительный свет. Навстречу мчался пересекший осевую линию пикап. Произошло лобовое, бампер в бампер, столкновение, от которого «приус» взлетел в воздух и развернулся на 180 градусов. Грузовой пикап, «Додж-Рам 2500» массой 6 тысяч фунтов, вдвое больше, чем у «приуса», пострадал от столкновения гораздо меньше. Он завис искореженным передом над мелкой канавой, пролегавшей вдоль узкой обочины.

Подушка безопасности из рулевого колеса выстрелила Лейси в грудь и в лицо, лишив ее чувств. Удар макушкой в потолок чуть не раскроил ей череп. Со стороны пассажира подушка безопасности не сработала. Непристегнутый Хьюго влетел в лобовое стекло, разбив его головой и плечами. Острые осколки искромсали ему лицо и распороли шею.

Асфальт был усеян стеклянным крошевом и рваными клочьями железа, правое переднее колесо пикапа отчаянно вращалось. Водитель вылез из пикапа, снял мотоциклетный шлем и перчатки и оглянулся. Рядом притормаживал еще один пикап. Водитель потянулся, потер левое колено и, прихрамывая, подошел к расплющенному «приусу». Он увидел зажатую раскрывшейся подушкой окровавленную женщину и истекающего кровью чернокожего мужчину, на котором не было живого места. Пробыв немного времени рядом с ними, он залез во второй пикап и стал массировать себе ногу. У него шла из носа кровь. Второй водитель взялся за руль, и они медленно отъехали, не включая огней. Пикап свернул в поле и исчез из виду. Обошлось без звонка в Службу спасения.

До ближайшего жилья было полмили. Дом принадлежал семье Билл. Айрис Билл, жена и мать, услышала звук столкновения, хотя сперва не сообразила, что стряслось. Догадываясь, что событие необычное, она решила проверить, что и как, и, растолкав своего мужа Сэма, заставила его одеться и выйти на дорогу. Пока Сэм добрался до места аварии, там уже остановилась другая машина. Через несколько минут раздались сирены, подъехали две машины из полиции таппаколов с вращающимися мигалками, а потом и две машины пожарных-спасателей. Из ближайшей больницы — она находилась в Панама-Сити — почти сразу вызвали вертолет с бригадой медиков-эвакуаторов.