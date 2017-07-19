В октябре в Национальной библиотеке Великобритании откроется выставка «История магии», приуроченная к 20-летию со дня выхода первой книги о юном волшебнике. В рамках выставки издательский дом Bloomsbury представит сразу две новые книги во вселенной Гарри Поттера.

Первая книга называется «Гарри Поттер: История магии — Книжная выставка» и обещает познакомить читателей с учебным процессом школы Хогвартс. Вторая — «Гарри Поттер: Путешествие через историю Магии» — посвящена мистике, алхимии, единорогам и колдовству.

Отметим, что, к сожалению, ни одна из книг не принадлежит перу Джоан Роулинг.

По словам организаторов выставки, на «Истории магии» фанаты книжной вселенной найдут скетчи и иллюстрации из архивов «Гарри Поттера». Выставка продлится до конца февраля 2018 года.