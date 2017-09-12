Спустя десятилетие после смерти писателя оказалось, что у него остались работы, никогда прежде не видевшие свет. Друг Воннегута Дэн Вэйкфилд и исследователь творчества автора Джером Клинковитц обнаружили в архивах библиотеки Индианского университета в Блумингтоне, США, множество работ, принадлежащих перу Воннегута. Об этом сообщает Huffington Post.

Сейчас они работают над сборником Complete Stories, куда войдут пять ранее не публиковавшихся рассказов американского писателя и 92 его же короткие истории, написанные в период с 1941 по 2007 годы.

«Молодые люди всегда прислушивались к Воннегуту, находили в его словах новый взгляд на мир. Эти истории продолжат пробуждать их любопытство к жизни», — сказал Уэйкфилд.

Сборник Complete Stories выйдет в американском издательстве Seven Stories Press 26 сентября.