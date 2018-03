Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. Широкую известность ему принес роман «Остаток дня» (The Remains of the Day), по которому сняли фильм с Энтони Хопкинсом и Эммой Томпсон в главных ролях. Эта книга также принесла ему Букеровскую премию в 1989 году.

Объявляя победителя, секретарь Шведской академии Сара Даниус описала творчество Исигуро как «смесь произведений Джейн Остин и Франца Кафки», в котором есть немного Марселя Пруста. «Он писатель удивительной честности и ему удалось развить собственную эстетическую вселенную», — цитирует ее The Guardian .

Победа Исигуро стала неожиданностью — писатель не числился среди фаворитов гонки. Однако Нобелевский комитет удивляет уже не первый год — в 2016-м лауреатом премии стал Боб Дилан, а до этого ее получила Светлана Алексиевич — первый за полвека автор, пишущий преимущественно в жанре документальной литературы.

Исигуро родился в 1954 году в Нагасаки. Его семья эмигрировала в Великобританию, когда будущему писателю было пять лет. Кстати, среди основных претендентов на престижную премию называли еще одного автора родом из Японии — Харуки Мураками.