Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) анонсировал выход последнего романа серии «Приключения Эраста Фандорина». «Роман должен выйти 8 февраля 2018 года в 20-ю годовщину публикации первой фандоринской книжки, романа «Азазель», — сообщил Акунин в своем фейсбуке.

Название книги неизвестно. По словам писателя, впереди еще много работы — «редактура, ловля «блох», оформление, корректура».

В серии романов «Приключения Эраста Фандорина» вышло 15 книг, включая экспериментальную пьесу «Инь и Янь». Три их низ них — «Азазель, «Турецкий гамбит» и «Статский советник» — были экранизированы.

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