1. Мег Уолитцер — «Исключительные»

Перевод Владимира Бойко

LiveBook

1970-е годы в США. Главные герои романа знакомятся в летнем лагере. Они мечтают стать актерами, музыкантами, но через десять лет в жизни каждого все идет наперекосяк. В 2016 году режиссер Майк Ньюэлл — автор одного из фильмов о Гарри Поттере, — экранизировал роман по заказу Amazon Studios и Sony Pictures.

2. Чигози Обиома — «Рыбаки»

Перевод Нияза Абдуллина

АСТ

Жестокий роман, больше похожий на библейскую притчу. Трое братьев встречают на рыбалке юродивого, который предсказывает, что один из них скоро умрет. Выход книги планировался еще весной 2017 года, но работа над переводом затянулась. Это редкий случай, когда текст кажется настолько неприятным, что от него невозможно оторваться.

3. Филип Гласс — «Слова без музыки»

Перевод Светланы Силаковой

«Издательство Ивана Лимбаха»

Автобиография композитора Филипа Гласса — автора музыки к фильмам «Иллюзионист» и «Левиафан», — в которой он вспоминает, как работал таксистом в Нью-Йорке и подвозил до гостиницы Сальвадора Дали.

4. Хан Канг — «Вегетарианка»

Перевод Ли Сан Юн

АСТ

Роман, получивший Международную Букеровскую премию 2016 года (роман, переведенный на английский язык. — Esquire), о корейской домохозяйке, которая решает стать вегетарианкой, чтобы в буквальном смысле превратиться в дерево. Она отказывается от одежды, рвет все связи с родителями, после того как отец прилюдно пытается запихнуть ей в рот мясо, и возбуждается, глядя на цветы.

5. Ханья Янагихара — «Люди среди деревьев»

Перевод Виктора Сонькина

Corpus

Книга от номинанта на Букеровскую премию (за роман «Маленькая жизнь». — Esquire) о жизни врача, обнаружившего редкое заболевание у народностей Папуа — Новой Гвинеи и обвиненного в педофилии. В основе романа — реальная история нобелевского лауреата Дэниела Карлтона Гайдузека.

6. Эмма Клайн — «Девочки»

Перевод Анастасии Завозовой

«Фантом Пресс»

Роман о взрослении четырнадцатилетней Иви Бойд, которая знакомится со странными девочками из семьи некого Расселла. В личности Расселла угадывается американский убийца Чарльз Мэнсон, чья секта «Семья» состояла преимущественно из молодых женщин. Семь членов секты были приговорены к смертной казни в 1970 году.

7. Судхир Венкатеш — «Главарь банды на день. Изгой-социолог выходит на улицы»

Перевод Марины Рейндольдс

«РИПОЛ классик»

Социолог Cудхир Венкатеш семь лет работал в Роберт-Тейлор-Хоумс, одном из худших гетто Чикаго. Он стал свидетелем убийств, был главарем банды и подружился с семьями гангстеров. После публикации хроники этих лет Венкатеша пригласили преподавать в Колумбийский университет, а Марк Цукерберг назвал книгу лучшим произведением года.

8. Кадзуо Исигуро «Погребенный великан»

Перевод Марии Нуянзиной

«Эксмо»

Последний, вышедший в России еще в 2016 году, роман от обладателя Нобелевской премии по литературе. Притча о пожилой семейной паре, которая отправляется на поиски сына через средневековую Англию и встречает троллей, драконов, фей и колдунов. Критики сравнивают роман с «Песней Льда и Пламени», но в отличие от динамичного Джорджа Мартина Исигуро любуется миром неторопливо и усыпляет читателя по меньшей мере один раз за главу. ¦