Getty Images

Центр гуманитарных исследований Техасского Университета Хэрри Рэнсома в Остине оцифровал и выложил в сеть архив колумбийского писателя, журналиста и лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсиа Маркеса, пишет The New York Times.

Доступ к онлайн-архиву Маркеса открыт каждому пользователю сети. На оцифровку потребовалось больше трех лет: центр купил архив еще в 2014 году за 2,2 миллиона долларов.

Около 27 500 страниц каталогизированы на английском и испанском языках и содержат рукописи Маркеса, в том числе «100 лет одиночества» (1967), «Любовь во время холеры» (1985), повести «Вспоминая моих грустных шлюх» (2004), а также черновики опубликованных и неопубликованных произведений, научно-исследовательские работы, вырезки, корреспонценцию, сценарии, письма, записные книжки, фотографии и аудиоматериалы, включая запись нобелевской речи. Можно также найти переписку с писателем Миланом Кундерой, снимки с Фиделем Кастро, Вуди Алленом.

Если кому-то и этого покажется мало, без шуток, то стоит действительно съездить в Техас, чтобы взглянуть на архив лично — цифровая коллекция не включает ни один из десяти черновиков последнего, незавершенного романа «Мы встретимся в августе».