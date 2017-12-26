Писатель Владимир Сорокин написал рассказ «Белый квадрат» о вымышленном телевизионном шоу. Текст сопровождается музыкой и иллюстрациями — его можно прочитать на «Ленте.ру».

Во вступительном описании говорится, что текст «посвящен Кириллу Серебренникову, который в настоящий момент находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве».

Рассказ начинается с телевизионного шоу «Белый квадрат», гостями которого стали женщина, работающая на муниципальной должности, военный, театральный режиссер и бизнесмен. Ведущий задает вопрос: «На что похож образ России»? Гости отвечают и обсуждают свои ответы, после чего ведущий предлагает внутривенно принять новый препарат.

Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 68 миллионов рублей. По версии следствия, в 2011—2014 годах худруку «Гоголь-центра» выделили средства из бюджета на реализацию проекта «Платформа», задуманного для популяризации современного искусства.

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