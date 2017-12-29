С сегодняшнего дня в магазинах «Республика» на некоторых книгах можно обнаружить наклейки «Выбор Esquire»: такие стикеры попадают на литературу, отобранную редакцией журнала. Представляем список из первых восьми книг с кратким описанием к каждой.

1. Пол Бейти — «Продажная тварь»

В 2016 году роман Бейти, рэп-памфлет на 300 страниц о расизме, выиграл букеровскую премию, а в 2017 — стал одной из главных книг ярмарки non/fiction. Esquire публиковал отрывок из романа — прочитать его можно здесь.

2. Эмма Клайн — «Девочки»

Дебютный роман 28-летней писательницы назвали главной книгой 2016 года дюжина авторитетных изданий, его издают в 36 странах и адаптируют для кино. Главная героиня присоединяется к компании сверстниц под предводительством духовного вожака Рассела. Они воруют продукты, катаются на угнанном школьном автобусе и существуют достаточно безобидно, пока их небольшой дом у реки не окропляется кровью.

3. Кадзуо Исигуро — «Погребенный великан»

Последний из изданных на русском языке романов нобелевского лауреата 2017 года — Кадзуо Исигуро. Это притча о семейной паре, которая отправляется на поиски сына через средневековую Англию и встречает троллей, драконов, фей и колдунов.

4. Антон Долин — «Оттенки русского»

Книга одного из самых видных кинокритиков — по сути, сборник его рецензий для издания Meduza. В развернутых эссе Долин размышляет не только над диалектикой кино последних лет, но и демонстрирует разнообразный и аутентичный атлас современного российского кинематографа от пионера Алексея Германа до новичка Кантемира Балагова.

5. Филипп Майер — «Американская ржавчина»

Пулитцеровский лауреат публиковался в издании The New Yorker и продюсировал сериал по своему же роману «Сын» на канале AMC. Новая книга Майера — о потерянной американской мечте и ржавчине истории, разъедающей остатки былой индустриальной мощи. Главный герой, слывший в школе вундеркиндом, остается заперт в маленьком городке в Пенсильвании, вынужденный ухаживать за отцом-инвалидом.

6. Джонатан Фоер — «Вот я»

Новый роман автора «Жутко громко и запредельно близко» рассказывает о семье Блохов, которая вот-вот развалится из-за дрянной интрижки одного из супругов. В ветхом деде Исааке искру жизни поддерживает лишь желание увидеть церемонию бар-мицвы правнука, в то время как тот считает традиции нелепыми. В это же время где-то далеко землятрясение пытается сравнять с землей Израиль.

7. Джулиан Барнс — «Открой глаза»

Эстет до мозга костей и непоправимый франкофил Джулиан Барнс берется за нон-фикшн. «Открой глаза» — это сборник пространных эссе о живописи, в которых автор знакомит читателя с величайшими полотнами мастеров XIX и XX века от Гюстава Курбе и Одилона Редона до Рене Магритта и Люсьена Фрейда.

8. Чак Паланик — «Приманка»

Один из самых популярных современных авторов Америки выпустил книгу малой прозы, иллюстрации к которой создавали известные художники из индустрии комиксов. Все рисунки можно раскрасить по собственному разумению.