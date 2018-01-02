Писатель Борис Акунин опубликовал первую главу последней книги серии «Приключения Эраста Фандорина». Отрывок он выложил на своей странице в фейсбуке в качестве новогоднего подарка для всех поклонников серии.

Новый роман под названием «Не прощаюсь» выйдет в следующем месяце. Релиз запланирован на 8 февраля, в честь 20-й годовщины публикации первой фандоринской книги «Азазель».

По словам Акунина, он закончил последний роман серии «Приключения Эраста Фандорина» в октябре 2017 года, но много времени заняла редактура и оформление. Серия романов о детективе Эрасте Фандорине началась в 1998 году. Серия включает в себя 14 книг, три из них — «Азазель», «Турецкий гамбит» и «Статский советник» — были экранизированы.