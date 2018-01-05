1. Джонатан Сафран Фоер — «Вот я»

Перевод Николая Мезина

«Эксмо»

Новый роман от автора «Жутко громко и запредельно близко» и неловкого ухажера Натали Портман. После разрушительного землетрясения на Ближнем Востоке начинается война, правительство Израиля призывает иудеев со всего мира на защиту родины. На фоне этих событий в США распадается еврейская семья.

2. Корделия Файн — «Тестостерон Рекс»

Перевод Ксении Чистопольской

«Фантом Пресс»

В сентябре книга о пропасти между мужчинами и женщинами получила «научный Букер» — премию Лондонского королевского общества. Забавное антропологическое исследование, где феминистская история о кастрации кота соседствует с последними открытиями в нейробиологии.

3. Мария Степанова — «Памяти памяти»

«Новое издательство»

Чередуя прозу с поэзией, публицистикой и личными письмами, главный редактор проекта Colta Мария Степанова изучает феномен коллективной памяти. Ее герои умерли, но о них снимают сериалы, а их фотографии печатают на календарях, открытках и пачках макарон.

4. Себастьян Фолкс — «Энглби»

Перевод Марии Макаровой

«Синдбад»

Роман от лица язвительного журналиста Майка Энглби, вокруг которого все время происходит что-то странное — исчезновения, убийства, — но его ли это рук дело, не ясно до самого конца. Впервые книга была издана в Великобритании в 2007 году, но в России текст выходит в начале 2018-го.

5. Мик Уолл — «The Doors. Сгореть в любви дотла!»

Перевод Заура Мамедьярова

«РИПОЛ классик»

Хронология последних дней жизни Джима Моррисона. Уже в первой главе музыканта с «прожженными от наркотиков мозгами» находят запертым в туалетной кабинке. Его в одеяле тащат в отель как мусор и бросают перед дверью Памелы Курсон, которая тоже под кайфом. Моррисон мертв, и никто в The Doors не знает, что делать дальше.

6. Оливия Лэнг — «Одинокий город»

Перевод Шаши Мартыновой

«Ад Маргинем»

Британка Оливия Лэнг переехала в Нью-Йорк к своему жениху, а потом он ее бросил. Чтобы справиться с депрессией, она начала изучать историю искусств XX века и узнала, как жили в одиночестве известные нью-йоркские художники. Среди героев ее исследования — Дэвид Войнарович, Энди Уорхол, Эдвард Хоппер и вирус СПИДа.

7. Том Хэнкс — «Уникальный экземпляр. Истории о том о сем»

Перевод Елены Петровой

«Азбука»

Дебютный сборник американского актера Тома Хэнкса состоит из 17 рассказов, так или иначе связанных с пишущими машинками, которые актер коллекционирует с 1970 года. По словам российского издательства, британское литературное агентство настолько засекретило выход книги, как будто издает «Гарри Поттера».



8. Адам Лашински — «Uber. Инсайдерская история мирового господства»

Перевод Александра Шменделя

«Эксмо»

История Uber началась дождливым вечером в Париже, когда инженер Трэвис Каланик не смог поймать такси до отеля, и заканчивается его отставкой летом 2017 года. За восемь лет Uber стала самой быстрорастущей компанией в мире, судилась с Google и фигурировала в масштабных сексуальных скандалах. ¦