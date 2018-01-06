Монки Fratelli Rossetti, носки Falke, блокнот Montblanc

1. Чарльз Уолфорт и Аманда Хендрикс — «За пределами Земли»

«Однажды люди научатся жить на Титане, самом крупном спутнике Сатурна» — так начинается книга планетолога Хендрикс и журналиста Уолфорта. В 2014 году эта гипотеза легла в основу фильма «Интерстеллар», но после успехов космической программы Илона Маска она не выглядит невероятной.

2. Люк Ферри — «Краткая история мысли»

Бывший министр образования Франции написал занимательную историю философии, соединив в книге учение Платона, Хайдеггера, нацизм, Эдгара По и электронную музыку. Второе название книги в России — «Трактат по философии для подрастающих поколений».

3. Том Уэйнрайт — «Наркономика. Преступный синдикат как успешная бизнес-модель»

Главный редактор The Economist Том Уэйнрайт пишет о наркобизнесе так доступно, будто это инструкция к стиральной машине. Среди героев его книги крупнейшие игроки на нелегальном рынке: «Бен Ладен», сальвадорские боссы, миллионер и «бабушка из Мексики».

4. Роберт Сапольски — «Записки примата. Необычайная жизнь ученого среди павианов»

Ученый Роберт Сапольски провел в Восточной Африке двадцать лет, изучая природу стресса у павианов. В своей книге он описывает их жизнь. «Сага о Форсайтах» про обезьян.

5. Джоан Роулинг — «Очень хорошая жизнь»

Речь самого богатого писателя по версии журнала Forbes перед выпускниками Гарварда. Роулинг шутит над своим весом, вспоминает работу в следственном управлении Лондона и преступления, которые легли в основу книг о Гарри Поттере.

6. Чимаманда Нгози Адичи — «Американха»

Журналистка Ифемелу, сделав успешную карьеру в США, возвращается в Нигерию. Ее блог о жизни африканцев в Штатах читают миллионы, но она по‑прежнему чувствует себя чужаком. Вернувшись на родину, она тоже оказывается лишней: американха — так называют ее местные жители. Роман о поисках дома, которого больше нет.