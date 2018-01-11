Институт русской литературы Российской академии наук (РАН) опубликовал полное собрание сочинений русской классики в своей электронной библиотеке .

В коллекцию вошли сочинения Виссариона Белинского, Николая Гоголя, Федора Достоевского, Василия Капниста, Михаила Лермонтова, Николая Некрасова, Феофана Прокоповича, Александра Пушкина, Александра Радищева, Михаила Салтыкова-Щедрина, Ивана Тургенева и Глеба Успенского.

«Академическое полное собрание сочинений и писем является эталонным типом филологического издания. Его отличительные особенности — полнота и точность представления всего литературного, критического, публицистического, служебного и эпистолярного наследия писателя; учет всех рукописных и печатных источников текста, исчерпывающий научно-справочный аппарат», — говорится на сайте проекта.

Помимо этого, РАН и издательство «Наука» объявили вчера о решении открыть свободный доступ к архивам журналов РАН. Об этом на своей странице в фейсбуке заявил проректор МГУ и вице-президент Академии наук Алексей Хохлов.