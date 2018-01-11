Институт русской литературы Российской академии наук (РАН) опубликовал полное собрание сочинений русской классики в своей электронной библиотеке.

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В коллекцию вошли сочинения Виссариона Белинского, Николая Гоголя, Федора Достоевского, Василия Капниста, Михаила Лермонтова, Николая Некрасова, Феофана Прокоповича, Александра Пушкина, Александра Радищева, Михаила Салтыкова-Щедрина, Ивана Тургенева и Глеба Успенского.

«Академическое полное собрание сочинений и писем является эталонным типом филологического издания. Его отличительные особенности — полнота и точность представления всего литературного, критического, публицистического, служебного и эпистолярного наследия писателя; учет всех рукописных и печатных источников текста, исчерпывающий научно-справочный аппарат», — говорится на сайте проекта.

Помимо этого, РАН и издательство «Наука» объявили вчера о решении открыть свободный доступ к архивам журналов РАН. Об этом на своей странице в фейсбуке заявил проректор МГУ и вице-президент Академии наук Алексей Хохлов.

Бесплатный доступ к электронным версиям журналов обещают предоставить на платформах Elibrary.ru и Libnauka.ru с вечера 11 января. По мнению научного сообщества, журналы РАН являются одними из лучших в России, большинство из них индексируется в наиболее авторитетной международной библиографической базе данных Web of Science.