Актриса Мэрил Стрип подала заявку в Управление по патентам и товарным знакам США с просьбой закрепить ее имя в качестве торгового знака. Об этом сообщает Reuters.

Оскароносная актриса хочет закрепить за собой монопольное право на использование имени «Мерил Стрип» в качестве торговой марки для товаров и услуг развлекательной сферы. В частности, речь идет о ее появлении на публичных мероприятиях, на телевидении, а также во время автограф-сессий с ее участием.

Недавно стало известно, что Мерил Стрип сыграет во втором сезоне сериала «Большая маленькая ложь».

Мэрил Стрип 68 лет, она получила три премии «Оскар» («Крамер против Крамера», «Выбор Софи», «Железная леди») и 21 номинацию за актерскую работу — больше, чем у любого другого актера или актрисы в истории кинематографа.