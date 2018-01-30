В Великобритании появилась новая книжная премия Staunch Book Award . Награду будут присуждать авторам лучших триллеров, в которых ни один женский персонаж не будет подвергаться избиению, преследованию, сексуальной эксплуатации, изнасилованию или убийству. Об этом сообщает The Guardian.

Премию учредила британская сценаристка и писательница Бриджет Лоулесс. Писательница отметила, что это не значит, что она выступает против всех произведений, в которых женщин эксплуатируют в той или иной форме, она лишь хочет «изменить климат». Лоуренс считает, что насилие по отношению к женщинам в художественной литературе достигло «несуразного максимума», поэтому «пришло время для чего-то более оригинального», без использования приевшихся сюжетных клише с изнасилованиями.

С Лоуренс согласен писатель Эндрю Тейлор, который считает, что криминальная литература злоупотребляет такими клише. По его мнению, частое использование женских персонажей как жертв насилия сродни «литературному глутамату натрия — безвозмездному и по существу неприятному усилителю вкуса, не имеющему моральной или художественной цели».

Лоулесс добавила, что решила основать премию после прошлогодней церемонии вручения кинопремии BAFTA, где было представлено большое количество фильмов, в которых женщины подвергались сексуальному насилию.

Заявки будут принимать начиная с февраля по 15 июля. Призовой фонд премии составит две тысячи фунтов стерлингов (около 160 тысяч рублей). Победителя объявят 25 ноября — в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.