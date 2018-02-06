Писателя Владимира Сорокина наградили литературной премией «НОС» за роман «Манарага». Победитель премии получает статуэтку и денежный приз в размере 700 000 рублей. Об этом
Жюри премии возглавил театральный режиссер Константин Богомолов. В состав жюри также вошли переводчик прозы и драматургии Агнешка Любомира Пиотровска, художник и режиссер Вера Мартынов, руководитель Фонда «Устная история» Дмитрий Споров, автор, режиссер и продюсер Рома Либеров.
По словам Богомолова, новый роман Сорокина неоднозначен и воспринимать его стоит как совершенно новое произведение автора. «Сначала он [роман Владимира Сорокина] мне показался изводом, износом большого крупного писателя. Повтором прежней какой-то резкости, за что я его любил. Потом я его снова прочитал и снова, потому что понял, что надо мной довлеет «миф Сорокина», который не могу от себя отбросить. Из-за этого мифа снижаю ценность текста. Миф мешает воспринимать этот текст как новый и иной текст», — прокомментировал Богомолов.
Лауреатом жюри критического сообщества стал Алексей Сальников, получив награду за роман «Петровы в гриппе и вокруг него». «Приз критического сообщества» — новая номинация премии, победителя в ней определяют профессиональные литературные критики.
В шорт-лист вошли еще восемь книг: «В Советском Союзе не было аддерола» Ольги Брейнингер, «Жития убиенных художников» Александра Бренера, «Текст» Дмитрия Глуховского, «Заххок» Владимира Медведева, «Иван Ауслендер» Германа Садулаева, «Белая кисть» Станислава Снытко, «Иншалла. Чеченский дневник» Анны Тугаревой и «Головастик и святые» Андрея Филимонова. Все эти книги, в том числе «Манарага» и «Петровы в гриппе и вокруг него»,