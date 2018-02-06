Писателя Владимира Сорокина наградили литературной премией «НОС» за роман «Манарага». Победитель премии получает статуэтку и денежный приз в размере 700 000 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Жюри премии возглавил театральный режиссер Константин Богомолов. В состав жюри также вошли переводчик прозы и драматургии Агнешка Любомира Пиотровска, художник и режиссер Вера Мартынов, руководитель Фонда «Устная история» Дмитрий Споров, автор, режиссер и продюсер Рома Либеров.

По словам Богомолова, новый роман Сорокина неоднозначен и воспринимать его стоит как совершенно новое произведение автора. «Сначала он [роман Владимира Сорокина] мне показался изводом, износом большого крупного писателя. Повтором прежней какой-то резкости, за что я его любил. Потом я его снова прочитал и снова, потому что понял, что надо мной довлеет «миф Сорокина», который не могу от себя отбросить. Из-за этого мифа снижаю ценность текста. Миф мешает воспринимать этот текст как новый и иной текст», — прокомментировал Богомолов.

Лауреатом жюри критического сообщества стал Алексей Сальников, получив награду за роман «Петровы в гриппе и вокруг него». «Приз критического сообщества» — новая номинация премии, победителя в ней определяют профессиональные литературные критики.