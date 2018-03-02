1. Хью Раффлз — «Инсектопедия»

Увлекательное изучение взаимоотношений человека и насекомых антрополог Хью Раффлз каталогизирует по принципу энциклопедии — отсюда и название. Небольшая книга, сочетающая эссе, научное исследование и даже детектив, расскажет, как связаны эти крошечные создания с Чернобылем и почему они могут влиять на нашу психику.

2. Ханья Янагихара — «Люди среди деревьев»

После успеха «Маленькой жизни» Ханьи Янагихары на русском выходит ее дебютный роман. Основанная на реальных событиях книга рассказывает историю доктора Нортона Перины, который отправляется на микронезийский остров, чтобы выведать у местных жителей секрет вечной жизни. Его открытия оборачиваются экологической и личной катастрофой.

3. Томас Бернхард — «Происшествия»

Тридцать пять рассказов классика австрийской литературы, напоминающие притчи и мрачные сказки одновременно. Как и всякий большой писатель, Бернхард обращается к беспокоящим его проблемам, будь то трудности коммуникации, проявления радикального индивидуализма или чувство одиночества.

4. А. Дж. Финн — «Женщина в окне»

Литературный критик Дэниел Мэллори отрецензировал сотни книг и под псевдонимом написал свою собственную. Его героиня Анна консультирует людей с агорафобией онлайн, сама не выходит из дома и следит за соседями с помощью камеры. Однажды ее объектив выхватывает сцену хладнокровного убийства.

5. Зэди Смит — «Время свинга»

В 2000 году выпускница Гарварда Зэди Смит опубликовала дебютный роман «Белые зубы», получив за него Премию Коста, в 2016-м вошла в лонг-лист Букера и написала «Время свинга». В феврале эта автобиографическая история писательницы о не совсем искренней дружбе двух девочек, столкновении культур и этнических групп выходит на русском языке.