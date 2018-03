© Tom Wilkinson, 2014

The moral right of the author has been asserted



© Фотография на обложке.

Die Photographische Sammlung / SK Stiftung Kultur — August Sander Archiv, Cologne; RAO, Moskwa, 2015



© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина нон-фикшн», 2015