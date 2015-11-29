Марсианская экономика

«Система, которую мы строим, не нацелена на то, чтобы отправить на Марс лишь горстку людей, — объясняет он (Илон Маск — прим. Esquire) мне в интервью. — Мы разрабатываем транспортную систему, предназначенную для колонизации Марса, нечто такое, что, однажды доведенное до конца, будет способно обеспечивать существование самоподдерживающейся колонии на Марсе. Это очень большая система, и мы поставили себе цель завершить первый этап ее создания до 2030 года. Затем в 2030—2050 годах у нас состоится десять орбитальных синхронизаций… и это значит, что в течение двадцати лет на Марсе окажутся от сорока до пятидесяти тысяч человек».

Маск рассказывает, что у ракеты «Марс Колонайзер» (Mars Colonizer), которую сейчас разрабатывает SpaceX, будет только две ступени: «Во-первых, разгонный блок, необходимый для того, чтобы преодолеть земное притяжение, а во-вторых, интегрированный верхний блок — одновременно вторая ступень и космический корабль. У системы «Фэлкон-9» вторая ступень и космический корабль — это отдельные блоки, но у «Колонайзера» они будут интегрированы. Разгонный блок поднимет ракету до половины пути к земной орбите, затем вторая ступень проделает оставшуюся половину пути. И нам нужен будет орбитальный танкер, который пополнит запас топлива».

Сразу множество таких ракет соберется на орбите Земли. Маск называет их «флотилией»: «Если вы хотите основать колонию, вам придется посылать на Марс много кораблей одновременно. Оптимальный график — отправлять такую флотилию каждые два года, и каждый раз все корабли флотилии должны взлететь в течение одного или двух дней».

В самом первом путешествии примут участие только один или два корабля, уточняет Маск, «но в конце концов это будут сотни или даже тысячи кораблей. Если вы хотите основать колонию с миллионным населением, то вы просто вынуждены прийти к такому решению. Я хочу сказать, что 80 000 человек будут одновременно прибывать на Марс каждые два года».

Маск усматривает здесь поразительное сходство с британской колонизацией Америки. «Это совершенно то же самое, — говорит он. — На скольких кораблях прибыли в Америку самые первые колонисты? На одном. А теперь давайте перенесемся на две сотни лет вперед — сколько кораблей ежегодно отправлялись через океан? Тысячи. У них была вера в Новый Свет и надежда на него. И с Марсом будет то же самое».

Маск убежден, что миллионы людей в конце концов захотят отправиться на Марс, и число подписчиков в таких проектах, как «Марс-Один», показывает, что он, возможно, в самом деле прав. Но он вовсе не хочет становиться этаким гамельнским крысоловом: «Важно не то, чего хочу я, а то, чего хотят люди. И я не знаю, чего они будет хотеть, я не знаю, в каком состоянии будет наш мир и что будет к этому времени со SpaceX». Но, добавляет Маск, система, которую он строит, будет способна доставить людей на Марс, если они захотят этого: «Я надеюсь, что на орбитальную синхронизацию в 2050 году или около того соберутся десятки тысяч», — говорит он.

Но давайте вернемся немного назад. Еще до того, как на Красную планету прибудут первые колонисты, кому-то придется стать по‑настоящему первым. Согласно различным проектам марсианских миссий (эти проекты разрабатывал не Маск), прежде чем кто-то высадится на Марсе с намерением остаться здесь надолго, нужно предварительно выполнить два условия: разведать подходящее место для посадки и устройства базы и доставить с Земли огромное количество ресурсов. Согласно идеальному сценарию, на грузовиках, которые прилетят заранее, до начала пилотируемых полетов, прибудут роботы, которые возведут и будут поддерживать в рабочем состоянии элементы жилой оболочки.

Проект «Марс-Один» предлагает один из таких сценариев: оболочку из привезенных модулей будут собирать роботы-марсоходы. С технической точки зрения посадка нескольких грузовых судов, настройка строительных роботов и механических инструментов, перемещение грузов и самих кораблей, соединение их посредством надувных модулей — задача чрезвычайно сложная, но, вне всякого сомнения, выполнимая. Однако проделать все это уже в 2025 году, как предлагает «Марс-Один», кажется делом по меньшей мере маловероятным.

Проект «Марс-Один», насколько можно понять, рассчитан на использование капсул «Крю Дрэгон» производства SpaceX. Эти корабли должны уже в 2017 году доставить астронавтов на МКС. Кроме того, «Марс-Один» вроде бы имеет виды и на тяжелую ракету «Фэлкон Хэви», которая уже несколько лет находится в разработке у той же компании. Это комбинированный носитель, состоящий из стандартной ракеты SpaceX «Фэлкон-9», усиленной двумя дополнительными ускорителями от первой ступени той же ракеты. «Фэлкон Хэви» сможет развивать тягу в 4,5 млн фунтов — в четыре раза больше, чем ее более легкая предшественница, — и станет самой мощной из существующих ракет-носителей (хотя по грузоподъемности она по‑прежнему в два раза уступает ракете фон Брауна «Сатурн-5», которая доставила космический корабль «Аполлон» на Луну). SpaceX уже несколько лет собирает заказы на коммерческие запуски ракеты, однако ее испытательные полеты пока откладываются. В 2011 году NASA подготовило проспект проекта «Ред Дрэгон» (Red Dragon) — тренировочного полета, в котором должны были быть задействованы ракета-носитель «Фэлкон Хэви» и космический корабль «Дрэгон», однако миссия так и не была утверждена.

План-график, опубликованный на сайте mars-one.com, предполагает, что первый грузовой корабль отправится на Марс в 2022 году, а затем, начиная с 2024-го, на Красную планету каждые два года будут прибывать по четыре человека. На главной странице сайта сейчас изображены шесть капсул, напоминающих корабли «Дрэгон»; они аккуратно выстроились на поверхности Марса и соединены одна с другой трубчатыми переходами. По сути дела, это та самая стратегия, которую уже многие годы пропагандируют такие энтузиасты, как Зубрин, основатель Марсианского общества.

Успех плана в определяющей степени зависит от того, удастся ли проекту «Марс-Один» наладить плотное сотрудничество со SpaceX. На сайте проекта говорится, что представители «Марс-Один» «посетили» SpaceX и получили письмо о заинтересованности. Однако никакой сделки между «Марс-Один» и SpaceX заключено не было, а Маск сомневается, что «Фэлкон Хэви» может быть использована для полета на Марс. Его «Колонайзер» «будет развивать тягу в три раза больше, чем «Фэлкон Хэви», и в три раза больше, чем «Сатурн-5»». Между тем и на космический корабль «Дрэгон», и на ракету «Фэлкон Хэви» наверняка найдется много более важных заказчиков, которые оставят «Марс-Один» ни с чем. К середине 2014 года проект «Марс-Один» собрал пожертвований примерно на шестьсот тысяч долларов. Эта сумма составляет меньше 1% от стоимости запуска космического корабля «Дракон» на низкую околоземную орбиту с помощью обычной ракеты «Фэлкон-9». «Марс-Один» берет плату с претендентов на вакансию астронавта, что даст компании еще несколько миллионов долларов. Он также хочет заполучить права на телетрансляцию, логично предполагая, что путешествие на Марс может стать самым популярным реалити-шоу всех времен. В любом случае «Марс-Один» еще нескоро сумеет собрать шесть миллиардов долларов — эта сумма, по словам генерального директора компании Баса Лансдорпа, необходима для одного лишь первого пилотируемого полета.

Пока что создается ощущение, что проект «Марс-Один» — это всего лишь группа оптимистов, которые очень хотят колонизировать Марс, однако еще не подкрепили свои порывы финансовыми гарантиями. Предложения других участников марсианской гонки выглядят столь же расплывчато.

С другой стороны, когда Илон Маск — тоже раскрывший не слишком много конкретных деталей своего плана — рассказывает, как SpaceX доставит людей на Марс и как там будет построен марсианский город на восемьдесят тысяч жителей (при том что большинство конкурентов не рискуют рисовать столь смелые картины), в это почему-то веришь. Возможно, потому что он уже и раньше совершал невозможное. Во‑первых, Маск совершил настоящий переворот в насчитывающей уже 110 лет автомобильной промышленности, став сооснователем компании Tesla Motors. Поначалу многие смеялись над первыми шагами «Теслы», настаивая на том, что эра электрических автомобилей наступит не раньше, чем еще через полвека. Однако прошло лишь два года с того момента, как на рынке появилась модель S, а по дорогам разъезжает уже больше шестидесяти тысяч машин этой марки, и владелец «Теслы» легко может проехать хоть от одного побережья до другого, хоть вдоль любого из них, бесплатно заряжая аккумуляторы на одной из 174 фирменных «заправок» (данные Tesla Motors). Разместив на крыше своего дома солнечные батареи, вы сможете ездить на энергии солнца. Повсюду в торговых центрах и на автостоянках вдруг появились зарядные станции для электромобилей, причем часто — бесплатные. Популярность автомобилей «Тесла» не подает никаких признаков снижения, и Маск готовится к 2020 году начать выпускать по пятьсот тысяч машин ежегодно. Автомобильные компании, в том числе Ford, Toyota и General Motors, изо всех сил пытаются не слишком сильно отставать. Но задолго до того, как они догонят «Теслу», компания выпустит доступный электромобиль для массового рынка. Пожалуй, не пройдет и десяти лет, как двигатель внутреннего сгорания предстанет в общественном мнении тем, чем он на самом деле и является, — агрегатом, сжигающим массу бензина, чтобы создать гораздо больше бесполезного тепла, чем мощности, диковинным антиквариатом. А сейчас Маск проделывает то же самое с помощью SpaceX — совершает революцию в наших представлениях о космических путешествиях.

Сегодня все космические державы, подстегиваемые дерзкими планами Маска и планами NASA в конце концов использовать систему «Орион» для доставки человека на Красную планету, включились в марсианскую гонку. В 2016 году Европейское космическое агентство (ЕКА) совместно с российским «Роскосмосом» собирается запустить аппарат на орбиту Марса (стоит уточнить, что это не первая космическая миссия ЕКА: агентство в 2003 году уже отправило на Марс зонд «Марс-Экспресс»). Новый аппарат будет изучать количество и состав остаточных газов (то есть таких, количество которых в атмосфере не превышает 1%). В 2018 году ЕКА и «Роскосмос» планируют доставить на Красную планету марсоход. Русские обсуждали также возможность постройки гигантской ракеты, которая была бы способна конкурировать с «Системой космических запусков» NASA и предположительно могла бы в районе 2030 года обеспечить пилотируемый полет на Марс. Китай тем временем также объявил о планах отправить на Марс марсоход, аналогичный по конструкции китайскому луноходу «Нефритовый заяц», работающему на Луне с 2013 года.