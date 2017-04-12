Что смотреть, если понравилась «Большая маленькая ложь»

Закончившаяся на прошлой неделе «Большая маленькая ложь» стала, наверное, главным событием текущего телесезона. Еще бы: потрясающая игра Николь Кидман и Риз Уизерспун, невероятные виды Северной Калифорнии, блестящая режиссура автора «Даллассовского клуба покупателей» Жана-Марка Валле, острая социальная подоплека и так далее. Единственная проблема: очень мало. Если так показалось и вам, то вот еще пять сериалов, так или иначе близких по духу к «Большой маленькой лжи» — и таких же увлекательных.

Юристы Бостона / Boston Legal

Продюсеры HBO не случайно пригласили Дэвида Келли работать над проектом. Он — ветеран ТВ, адаптировал для телевидения книгу Лианы Мориарти «Большая маленькая ложь» и имеет на счету с два десятка сериалов.

Изначально «Юристы Бостона» были спин-оффом другого относительно успешного юридического сериала Келли «Практика», но очень скоро он превзошел по популярности родительское шоу. В первую очередь потому, что в «Юристах» сценарист научился использовать процедуральный формат для освещения серьезных общественных и социальных вопросов — буквально решать сложные нравственные задачи в зале суда. Позже эту особенность переняли создатели «Хорошей жены» (и «Хорошей борьбы»). Но «Юристы Бостона» все равно навсегда остались особенными и хорошо показали, каким чувствительным умеет быть Келли к социальным вопросам и как бережно он умеет вписывать их в телевизионный формат.

Сегодня «Юристы» все еще не потеряли актуальности: многие поднятые там вопросы обсуждаются в обществе и по сей день. Да и актерский состав отличный: Джеймс Спейдер, Вильям Шатнер (капитан Кирк из оригинального «Стартрека»), Джули Боуэн (Клэр из «Американской семейки»), Таражи Хенсон (Куки из «Империи») — и это далеко не все.

Любовники / The Affair

«Большая маленькая ложь» довольно убедительно показывает, что на каждое событие есть несколько разных углов зрения, и судить, опираясь только на одну из версий, — плохо. «Любовники» же целиком посвящены этой особенности. В первом сезоне нам рассказывают историю одного тайного романа от лица любовника — школьного учителя литературы и писателя-неудачника Ноя, и от лица любовницы — официантки в придорожной забегаловке Элисон (в последующих сезонах точек зрения становится только больше).

«Любовники» демонстрируют, насколько сложна человеческая психология, и как легко она может прятать даже объективные, казалось бы, факты. В памяти Ноя и Элисон одни и те же события всегда оказываются искажены их личной перспективой восприятия, отчего меняется почти все: с какой интонацией прозвучала та или иная фраза и как эта фраза была построена, во что герои были одеты и какого цвета были стены. Не менее важны и детали, которые один из героев запоминает, а другой нет — так выстраиваются две версии реальности, в каждой из которых тот, чья эта версия, несомненно выглядит привлекательнее другого.

Что знает Оливия? / Olive Kitteridge

У «Оливии» с «Большой маленькой ложью» больше всего пересечений. Это тоже мини-сериал производства HBO, тоже по книге и тоже с уважаемым кинорежиссером во главе — в данном случае это Лиза Холоденко («Детки в порядке»). На этом схожесть не кончается: в самой Оливии Киттеридж (блестяще сыгранной Френсис Макдорманд) легко можно угадать типаж героини Риз Уизерспун. Как и Мэдлин, Оливия, что называется, женщина с характером: жесткая и жестокая, склочная, упрямая и прямолинейная. Как и в случае с Мэдлин, корни такого поведения в глубокой неудовлетворенности жизнью. Создатели «Оливии», так же как и авторы «Лжи», относятся к своему персонажу с большой любовью и состраданием: они показывают, как современное общество, несмотря на эмансипацию, продолжает требовать от женщин покорности и робкости (у мужчин все те же качества, что и у Мэдлин с Оливией, считаются как минимум простительными, если не похвальными). И в обоих случаях героини больше всего страдают не столько от своего несчастья, сколько от необходимости его скрывать — потому что несчастными им быть стыдно.

Родословная / Bloodline

Про «Большую маленькую ложь» американские критики шутили, что это образец нового особенного жанра «Красивые люди плохо себя ведут на берегу». К этому жанру относят и «Родословную». Действительно, телевидение очень любит показывать богатые семьи, живущие у моря и кажущиеся абсолютно счастливыми, чтобы потом ошарашить тем, какие они на самом деле несчастные. Ошарашить, конечно, получается все хуже: штампу уже много десятков лет и у него, кажется, даже обратных примеров не осталось. То есть, если видите богатую семью на берегу — уже точно знаете, что скелетов в шкафах у них сейчас окажется больше, чем дизайнерских платьев. Впрочем, в последние годы телевизионные сценаристы научились с толком пользоваться этим штампом и использовать его как повод для разговора о современных семьях в целом и об их маленьких тайнах, которые становятся одним большим проклятьем. И «Родословная» наряду с «Большой маленькой ложью» — одно из сильнейших высказываний на тему.

Я люблю Дика / I Love Dick

Если вы начнете смотреть перечисленные выше сериалы запоем и почти без передышки, то они кончатся как раз к 12 мая, когда на Amazon выйдет «Я люблю Дика». Пилотный эпизод видеосервис показал еще в прошлом году, так что получить общее представление о сериале можно уже сегодня. По сюжету, нью-йоркская пара артистов-академиков приезжает в маленький город в Техасе и знакомится там с местным академическим гуру Диком (сыгранным Кевином Бейконом) — и оба супруга, каждый по-своему, становятся Диком одержимы. Как и «Большая маленькая ложь», «Я люблю Дика» — тоже экранизация известной книги и тоже про женскую судьбу и женский взгляд. Только если первый делает акцент на узнаваемость характеров и приземленность, то второй, наоборот, максимально сюрреалистичен (даже при том, что в оригинальном тексте все персонажи — не вымышленные). Как и исходный роман Крис Краус, «Я люблю Дика» объединяет мемуары и вымысел — грани между ними практически нет, и понять, где заканчиваются воспоминания героини и начинается ее фантазия, практически невозможно. Как «Любовники», «Я люблю Дика» предлагает несколько точек зрения на события; как и во «Лжи», в центре внимания тут женская психология и женская борьба.