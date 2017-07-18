Ученые придумали алгоритм, который умеет создавать убедительные фейк-видео

Ученым Вашингтонского университета удалось создать технологию, которая способна генерировать поддельные ролики с человеком, используя для этого уже имеющиеся аудио- и видеозаписи. В ее основе лежит нейросеть, которая умеет детально анализировать мимику человека (вплоть до движения бровей), связывать ее с произносимыми звуками, а затем накладывать созданные на компьютере «формы» рта на уже существующие видео.

Первый эксперимент ученые Вашингтонского университета провели на Бараке Обаме – причина не в популярности экс-президента США, а в большом количестве роликов с его участием. Для исследования требовалось не менее 14 часов видео.

В тизере к научной работе можно увидеть реальные записи выступлений Обамы и результаты, синтезированные нейросетью.

По словам соавтора работы Айры Кемельмахер-Шлизерман, эту технологию можно применять в компьютерных играх, виртуальной реальности, в целях улучшения качества видеоконференций и в других областях.

Безусловно, есть опасения, что алгоритм может широко использоваться мошенниками для создания фейк-видео. Хотя ученые уверяют, что это маловероятно. «Вы не можете просто взять чью-то запись и сделать из этого «цифрового двойника» Обамы. Мы осознанно решили не идти по пути того, чтобы вкладывать чужие слова в уста другого человека. Мы просто берем реально сказанные вещи и создаем на основе этого реалистичное видео с говорящим человеком», – заявил Wired один из соавтором Стив Сейтс.