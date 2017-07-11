Литературные завтраки Esquire в «Кофемании»

По сложившейся традиции, в 2017 году журнал Esquire подготовил новый выпуск литературного номера. Издание выйдет в виде альманаха, собравшего произведения современных писателей с мировым именем, ранее не публиковавшиеся в России. Впервые на страницах Esquire вы найдете рассказы и эссе таких звезд литературы, как Фредерик Бегбедер, Паоло Соррентино, Чак Паланик, Джонатан Литтелл и др.

О ПРОЕКТЕ

В поддержку летнего литературного номера журнал Esquire совместно с Картой Развлечений Visa Банка «Открытие» и московскими ресторанами «Кофемания» запускает специальный проект – «Литературные завтраки».

C 20 июля по 03 августа ежедневно на завтрак гостям московских ресторанов «Кофемания» будут предлагаться новые тексты из литературного номера Esquire, изданные в виде отдельных буклетов и оформленные в единой стилистике.

Приятного утреннего чтения!

РАСПИСАНИЕ:

Чак Паланик, Эдуард Лимонов, Владимир Сорокин - с 20 по 23 июля

Азамат Габуев, Паоло Соррентино - с 24 по 27 июля

Фредерик Бегбедер, Евгений Водолазкин - с 28 по 31 июля

Анна Козлова, Саша Филипенко - с 31 июля по 03 августа

АДРЕСА РЕСТОРАНОВ:

ул. Усачева, дом 26 |

Малый Черкасский пер., дом 2 |

Отель Moss Кривоколенный пер., дом 10, стр. 4

Outlet Village Внуково, дер. Лапшинка корп. 1, вл. 8 |

ТД «Весна» ул. Новый Арбат, дом 19 |

ул. Большая Полянка, дом 2/2

ТД ГУМ Красная пл., дом 3 |

ул. Тверская, дом 22 |

здание Консерватории ул. Большая Никитская, дом 13/6, стр. 1

ул. Покровка, дом 18/18, стр. 3 |

Концертный зал им. П.И. Чайковского Кудринская пл., дом 46/54 |

Кутузовский пр-т, дом 17

ТЦ «Галерея Неглинная» Трубная пл., дом 2 |

Комсомольский пр-т, дом 21, стр. 2 |

БЦ «Белая площадь» ул. Лесная, дом 5

БЦ «Аврора Бизнес Парк» ул. Садовническая, дом 82, стр. 2 |

ул. Рождественка, дом 6/9/20 |

ТЦ «Хорошо» Хорошевское ш., дом 27