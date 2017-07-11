Литературные завтраки Esquire в «Кофемании»

По сложившейся традиции, в 2017 году журнал Esquire подготовил новый выпуск литературного номера. Издание выйдет в виде альманаха, собравшего произведения современных писателей с мировым именем, ранее не публиковавшиеся в России. Впервые на страницах Esquire вы найдете рассказы и эссе таких звезд литературы, как Фредерик Бегбедер, Паоло Соррентино, Чак Паланик, Джонатан Литтелл и др.
О ПРОЕКТЕ
В поддержку летнего литературного номера журнал Esquire совместно с Картой Развлечений Visa Банка «Открытие» и московскими ресторанами «Кофемания» запускает специальный проект – «Литературные завтраки».
C 20 июля по 03 августа ежедневно на завтрак гостям московских ресторанов «Кофемания» будут предлагаться новые тексты из литературного номера Esquire, изданные в виде отдельных буклетов и оформленные в единой стилистике.
Приятного утреннего чтения!
РАСПИСАНИЕ:
Чак Паланик, Эдуард Лимонов, Владимир Сорокин - с 20 по 23 июля
Азамат Габуев, Паоло Соррентино - с 24 по 27 июля
Фредерик Бегбедер, Евгений Водолазкин - с 28 по 31 июля
Анна Козлова, Саша Филипенко - с 31 июля по 03 августа
АДРЕСА РЕСТОРАНОВ:
ул. Усачева, дом 26 |
Малый Черкасский пер., дом 2 |
Отель Moss Кривоколенный пер., дом 10, стр. 4
Outlet Village Внуково, дер. Лапшинка корп. 1, вл. 8 |
ТД «Весна» ул. Новый Арбат, дом 19 |
ул. Большая Полянка, дом 2/2
ТД ГУМ Красная пл., дом 3 |
ул. Тверская, дом 22 |
здание Консерватории ул. Большая Никитская, дом 13/6, стр. 1
ул. Покровка, дом 18/18, стр. 3 |
Концертный зал им. П.И. Чайковского Кудринская пл., дом 46/54 |
Кутузовский пр-т, дом 17
ТЦ «Галерея Неглинная» Трубная пл., дом 2 |
Комсомольский пр-т, дом 21, стр. 2 |
БЦ «Белая площадь» ул. Лесная, дом 5
БЦ «Аврора Бизнес Парк» ул. Садовническая, дом 82, стр. 2 |
ул. Рождественка, дом 6/9/20 |
ТЦ «Хорошо» Хорошевское ш., дом 27