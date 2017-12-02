Посмотрите на Эмили Ратаковски (и других красивых женщин) в съемке для Love Magazine

Рожденственский календарь Love Magazine выходит под лозунгом #StayStrong и посвящен сильным женщинам, добившимся успеха в своей сфере. В проекте снялись модели Эмили Ратаковски, Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Эшли Грэм, Карли Клосс и многие другие.

Эмили Ратаковски: «То, как я одеваюсь, флиртую, танцую, занимаюсь сексом, – это мой выбор, и на него не должны влиять мужчины. Быть сексуальной весело, и мне это нравится. Я не должна извиняться за это. Моя жизнь – мои правила. Если мне хочется надеть сексуальное белье, я сделаю это для себя. Личный выбор – ключевое понятие в моей концепции феминизма».

Публикация от LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine) Дек 3 2017 в 1:09 PST