10 фильмов о любви втроем

К выходу нового эротического триллера Франсуа Озона «Двуличный любовник» Esquire собрал десятку выдающихся кинокартин о любовных треугольниках – с участием близнецов, комсомольцев и секретных агентов.

1. «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ»

1927

Классика мирового эротического кино, снятая в 1927 году в Советской России. Авторов картины обвиняли в бестактности по отношению к Маяковскому и Брикам, хотя сценарист Виктор Шкловский почерпнул историю со страниц «Комсомольской правды». Привлекшая его внимания заметка рассказывала о двух молодых людях, пришедших в родильный дом справиться о здоровье их общей жены и ребенка, ведь «любовь комсомольцев не знает ревности».

Это упоительное, полное юмора кино еще и показывает как 90 лет назад выглядела Москва, которой больше нет.

2. «ЗНАЧИТ, ВОЙНА»

2012

Агенты ФБР, спасающие мир от очередных злодеев, влюбляются в героиню Риз Уизерспун. Редкий фильм, в котором любовниками женщины становятся двое лучших друзей, но все заканчивается хорошо и герои даже частично женятся. Интересно, что у фильма есть альтернативный финал, не дошедший до широкого проката, в котором персонажи Тома Харди и Криса Пайна предпочитают любви дружбу.

3. «ЗЕТ И ДВА НУЛЯ»

1985

Братья-близнецы Освальд и Оливер, чьи жены погибают в автокатастрофе, сближаются с женщиной, которая стала виновницей аварии. Стилизованные кинокартины Питера Гринуэя по вкусу не каждому – перед просмотром стоит, как минимум, учесть, что главные герои–зоологи исследуют процессы разложения живой материи, а их любовнице ампутируют ногу. Но ценителям живописных кадров и знатокам человеческих перверсий «Z00» понравится.

4. «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»

1962

Один из ключевых фильмов французской Новой волны. Двое друзей, австриец и француз, живущие в Париже начала прошлого века, влюбляются в девушку (в исполнении прекрасной Жанны Моро) и проводят время в бесконечных разговорах об искусстве и любви, пока в их жизнь не вмешивается Первая Мировая война. Музыку к этой ленте Франсуа Трюффо написал Жорж Делерю, которого называют «Моцартом кинозалов». А некоторые источники утверждают, что «Жюль и Джим» — любимый фильм Стивена Хокинга.

5. «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА»

2008

Вуди Аллен на материале европейских каникул двух американских студенток исследует разные грани менаж-а-труа. Скарлетт Йохансон, героиня которой стала недостающей краской в палитре любовных отношений, после работы с Алленом стала активно сниматься в авторском кино. А Пенелопа Крус за роль в фильме получила «Оскар», став первой испанкой, удостоившейся премии.

6. «МЕЧТАТЕЛИ»

2003

В Париже 1968 года, на фоне студенческих демонстраций, молодые герои Евы Грин, Луи Гарреля и Майкла Питта воплощают в жизнь кадры из любимых фильмов и познают себя и друг друга. К слову, роль молодого американца далеко не сразу досталась Питту: Леонардо Ди Каприо отклонил предложение из-за съемок в «Авиаторе», а Джейк Джилленхол отказался из-за обилия эротических сцен.

7. «ВАЛЬСИРУЮЩИЕ»

1974

Не все знают, что «вальсирующие» во французском жаргоне означает тестикулы и производные от них ругательства. Страшно мизогинический характер картины не отменяет грубого обаяния мачизма, воплощенного молодым Жераром Депардье в роли жулика в бегах — и дает простор для актерской игры героинь Жанны Моро и Миу-Миу.

8. «ФРАНЦУЗСКИЙ ТВИСТ»

1995

В треугольнике из двух женщин и одного мужчины расстановка сил может быть какой угодно. Например, одна из женщин может буквально увести вторую у мужа — на чем и строится сюжет комедии с Викторией Абриль в главной роли. Большинство фильмов о любви втроем были сняты именно во Франции, но «Французский твист» (в оригинале названный «Проклятый газон») точно самый смешной и феминистский.

9. «ЛЮБОВЬ»

2015

Первый эротический фильм, снятый в 3D, и смотреть его стоит именно в таком виде. По словам режиссера Гаспара Ноэ весь сценарий фильма уместился на 7 страницах, поэтому выбирайте экран побольше. Размер здесь имеет значение — в фильме визуальная составляющая первична. Но несмотря на общую предсказуемость, это трогательная история о влюбленности, иронично разыгрывающая последствия безобидного тройничка.

10. «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ»

1987

Главного персонажа Дэрила Ван Хорна должен был исполнить Билл Мюррей, но роль досталась более порочному Джеку Николсону — и стала одной из знаковых в его карьере. Ведь покорить и собрать в одной постели сразу двух женщин могут многие, но вот чтобы хватило на троих одновременно – надо быть настоящим дьяволом.