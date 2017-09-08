В Венеции показали новый фильм о Пабло Эскобаре. Оставьте его уже в покое!

На 74 Венецианском кинофестивале вне конкурса показали еще один фильм о колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре Гавирии «Любить Пабло» (Loving Pablo). Теперь есть слабая надежда, что Эскобара, наконец, оставят в покое. Конечно, зло обаятельнее добра, но даже такие инфернальные персонажи, как Пабло, могут надоесть. В 2011 году его убивали (Kiling Pablo), в 2015/16 ваяли впечатляющую психологическую фреску (Narcos), сегодня добрались до внебрачных интрижек. И, да, не стоит забывать – с 2008 года над эпической сагой о Эскобаре работает Оливер Стоун; есть подозрение, что у симпатизирующего антиамериканским режимам режиссера выйдет политическая провокация, в которой Эскобару будет отведена роль идейного революционера.

«Любить Пабло» – и с кинематографической, и с исторической точек зрения, произведение конформистское. Режиссер Фернандо Леон де Араноа погрешил и против правды, и против искусства. Эскобар в исполнении обильно гримированного Хавьера Бардема – абсолютная карикатура, рептилия, а не человек, недаром в фильме так много планов Пабло, всплывающего бугристым жировым сгустком из-под воды. Бардем явно взял за образец манеру Марлона Брандо, а конкретнее его незабываемого Вито Корлеоне, он также старательно надувает щеки и губы, но за душу, увы, не берет. Звезду колумбийской тележурналистики 1980-х и любовницу Эскобара Вирджинию Вальехо играет Пенелопа Крус – ее глазами, собственно, и показана история падения «Короля» Меделина.

Картина стартует в момент, когда Пабло уже номер один в наркотрафике, уже поделил Америку с представителями конкурирующего картеля Кали. Бегло описана недолгая политическая карьера, убийство министра юстиции, пребывание в тюрьме и, наконец, бесславная смерть на крышах меделинских развалюх, пузом кверху. Первый и последний план фильма, детальная реконструкция известных кадров из домашнего видео и хроники DEA – Пабло с триумфальной улыбкой на мотоцикле в окружении сикариос (с испанского sicario – наемный убийца) и, десятилетие спустя, одинокий жалкий Пабло, в задравшейся несвежей майке, изрешеченный пулями. Sic transit.

Масштаб личности Эскобара и, особенно, его роль в истории Колумбии из нового байопика совершенно не ясна. Почему из всех наркобаронов, врагом государства был обьявлен именно Пабло, почему именно его ловили всем миром, включая сотрудников американских спецслужб, почему Рейган просил докладывать ему лично о каждом этапе операции – обьяснять это режиссеру Араноа недосуг, гораздо интереснее наряжать героиню Пенелопы Крус в костюмы от Тьери Мюглера и Версаче.

Персонаж Вирджинии – это собирательный образ всех знаменитых киноподруг гангстеров, главной из которых является, конечно, Джинджер из «Казино» Скорсезе. Крус в картине интереснее Бардема – это страстная, жадная до денег и власти, женщина, готовая ради бриллиантов Тиффани на любое предательство. Самые удачные сцены «Любить Пабло» – расстрел ломбарда, в который Вирджиния зашла заложить когда-то подаренное Пабло колье, и встреча бывших любовников в тюрьме, держатся исключительно на изобретательной игре Крус, однако в реальности журналистка Вальехо не имела ключевого значения в судьбе Эскобара. Его смерть была предопределена его жизнью, и, как бы, не подчеркивали сценаристы роль случая, время работало против Пабло, а главным врагом себе стал он сам.

Мировая премьера фильма состоится 14 декабря 2017 года.

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