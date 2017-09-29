«Закулисье» Юрия Любимова

К 100-летию со дня рождения театрального режиссера Юрия Любимова открылась выставка «Любимов и время. 1917-2017. 100 лет истории страны и человека». Проект подготовлен Благотворительным фондом развития театрального искусства Ю.П. Любимова, возглавляемым вдовой режиссера Каталин Любимовой, при поддержке Музея Москвы.

Здесь есть что посмотреть и фанатам режиссера, для которых выставка станет эмоциональным, ностальгическим путешествием, и людям, мало знакомым с его творчеством, для которых это будет шанс узнать об этой важной странице истории российского театра.

За 97 лет своей жизни Любимов успел не только стать одним из главных реформаторов российского театра и основателем Театра на Таганке, но и заслужить профессиональное уважение в эмиграции. О том, сколько эпох охватывает его творчество, говорят полученные режиссером награды: от Сталинской до Государственной премии России.

Выставка-театр

За экспозицию отвечает известный театральный художник Алексей Трегубов, которому удалось совместить революционную сценографию Любимова и современные мультимедийные технологии. «Я попробовал воссоздать театр и ощущение театра в выставочном пространстве. Большая его часть, центральная - это пространство, в котором зритель оказывается на сцене спектаклей. Он становится его участником», – поясняет художник.

Сначала зритель попадает в репетиционный зал, где можно посидеть за воссозданным режиссёрским столиком и послушать аудиозаписи репетиций. Сразу за репетиционным залом начинается основная часть выставки - лабиринт из воссозданных элементов декораций самых знаменитых спектаклей Любимова.

Любимов считал, что каждая деталь на сцене, элементы конструкции – это все часть художественного образа. Это приемы так называемого «бедного» театра. Так, в спектакле «Добрый человек из Сезуана» табачная лавка – это не сложная декорация, а просто надпись «табачная лавка».

Алексей Трегубов поясняет, что во времена соцреализма это был «реальный визуальный шок»: «Вы можете найти описание, что касается пьес и так далее, и там будет написано «если стоит дерево, то это должно быть дерево: ствол, ветки, листва…», ну только может художник немного поиграет с цветовой гаммой, породой дерева. А Любимов – это как раз тот художник и личность, которая отвергнул все вещи, которые скрывали художественную реальность. Он разламывал их, выходил за их пределы, отвергал все, что скрывало художественный образ».

Закулисье

Двигаясь от спектакля к спектаклю по скрипучему полу, как будто перенесенному из Театра на Таганке, зритель обнаруживает себя в своеобразном закулисье. Спектакли здесь отделены друг от друга занавесами. От красных растяжек с революционными лозунгами из «Десять дней, которые потрясли мир» вы переходите в комнату, полностью обитую яичными картонками. Это часть знаменитой постановки «Жизнь Галилея», оформление к которой делал художник Энар Стенберг.

Дальше – «А зори здесь тихие» с двигающимися досками и кирзовыми сапогами и «Гамлет» с могилой Йорика, из которой разносится монолог главного героя. Тут же реконструкция занавеса, который плавно двигался за уходящим Гамлетом в исполнении Владимира Высоцкого.

После идет зал, посвященный не конкретному спектаклю, а важному событию в жизни Любимова и Театра на Таганке – смерти и похоронам Высоцкого. Любимову запретили устраивать публичную панихиду в театре и попросили распустить уже собравшихся людей, но режиссер отказался. Очередь к театру тянулась от самой Кремлевской набережной.

После такого открытого неповиновения Любимову начинают запрещать один спектакль за другим и в следующем зале мы видим элементы декораций одной из таких запрещенных постановок – «Бориса Годунова» Здесь же - бегущая строка хронологии лишения Любимова гражданства после обличительного интервью в лондонской газете Times и афиши многочисленных опер, поставленных на Западе в годы вынужденной эмиграции. Получается, что мы покидаем театр и Россию вместе с Любимовым.

За дверьми этого зала – кульминация театральной части. Пройдя через «закулисье» мы оказываемся на сцене. Это не просто сцена, а документальный зал. Тут можно увидеть кадры из театра и нарезку из видеозаписей постановок. На этой же сцене проходят перформансы и лекции о творчестве Любимова.

Театр в театре

По бокам выставки – исторический контекст основных вех биографии и творческого пути Любимова, показанных на фоне событий российской истории, начиная с 1917 года.

Также можно посмотреть на личные вещи режиссёра из архива его семьи. Тут и чашка, из которой режиссер всегда пил кофе, и любимая чайная кружка и легендарный трехцветный фонарик, с помощью которого Любимов транслировал свою оценку актерам на сцене (зеленый – хорошо, белый – надо работать лучше, красный – совсем плохо).

Осматривая боковые сегменты выставки, понимаешь, что это в каком-то смысле «театр в театре». Мы проходим через «закулисье» и снаружи можем через стекло заглянуть внутрь на новых посетителей, как будто это мы сами во временной петле.

На «сцене»

На «сцене» выставки почти каждый день проходит множество событий, которые по задумке куратора, Каталин Любимовой, должны представить разнообразие жанров «любимовского театра». Программу можно условно поделить на перформансы, выступления артистов, показы студенческих спектаклей, а также лекции и творческие встречи.

Перформансы – посвящения Любимову представят его соратники: Юрий Красков (14 октября), который играл в позднем спектакле Любимова «Бесы» роль Петра Верховенского и композитор Павел Карманов – соавтор оперы «Князь Игорь», поставленной в Большом Театре в 2013 году (21 октября).

18 октября Российский Танцевальный Союз (РТС) покажет программу «Холмы». Вести программу будет президент РТС, заслуженный деятель искусств, легенда бального танца Станислав Попов. По задумке создателей, перформанс будет перекликаться с пластическими решениями спектаклей Любимова.

27 октября, перед закрытием выставки, когда она будет уже частично демонтирована, композитор Владимир Мартынов представит оперу «Упражнения и танцы Гвидо», в которой рассказ будет вестись о средневековом монахе Гвидо д’Aреццо, изобретшем нотный стан. Мартынов известен прежде всего своими неоакадемическими композициями, одна из которых стала частью саундтрека к оскароносному фильму «Великая красота» Паоло Соррентино. Мартынов также пишет музыку к театральным постановкам и много лет работал вместе с Любимовым.

Главным событием будет спектакль молодого режиссера Максима Диденко и актеров Мастерской Брусникина «Десять дней, которые потрясли мир» по одноименному роману Джона Рида. Это и переосмысление одноименного спектакля Любимова, и размышление на тему революции. Постановки Диденко – всегда сюрприз, он использует элементы и мюзикла, и видео-арта, и даже цирка. «Десять дней» – своего рода «иммерсивный» балет, который займет все пространство выставки.

Сам Диденко был очень впечатлен будущими «декорациями»: «Ну это условно декорации, на самом деле это пространство выставки, как самая большая декорация, которую я когда-либо видел . То есть абсолютно гениальное и монументальное произведение, и я очень вдохновлен, конечно, тем, что я в этом участвую». Спектакль будет показываться 10 вечеров подряд с 29 сентября по 8 октября.

Лекции подготовит Проектная лаборатория по изучению творчества Любимова при Высшей Школе Экономики, самые интересные из них посвящены главным спектаклям: «Гамлет» нашего времени» (10 октября) и «Как Юрий Любимов решил проблему Галилея» (17 октября).

Творческие встречи, озаглавленные «Беседы о Любимове» будут проходить в Центре Документального Кино в Музее Москвы. На них вы сможете познакомиться с художниками, композиторами, музыкантами, режиссерами, артистами, коллегами и друзьями Юрия Любимова, включая композиторов В. Мартынова, П. Карманова, художников Р. Хамдамова, Б. Бланка, режиссеров Римаса Туминаса и другими.

Подробное расписание можно посмотреть здесь.