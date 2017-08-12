«Валериан»: как Люк Бессон шел к главному фильму всей своей жизни

Снимая самый дорогой проект в своей карьере (а заодно и истории Европы), Люк Бессон призвал на помощь всю свою фильмографию и биографию. Разбираемся, из чего состоит мультивселенная самого амбициозного режиссера Старого света, потратившего на подготовку к «Валериану и городу тысячи планет» больше четверти века и 177 миллионов долларов.

«Пятый элемент»

Когда Бессон только показал постер «Валериана», многие отметили надпись «..orben’s» над головой у местного тролля-контрабандиста. Корбен Даллас – герой Брюса Уиллиса из «Пятого элемента», но его следов во вселенной «Валериана», увы, не обнаружилось. Однако специально для российского проката локализаторы добавили шутку про мультипаспорт – с одобрения режиссера. Кстати, одним из художников на съемках «Пятого элемента» был Жан-Клод Мезьер – иллюстратор комиксов «Валериан и Лорелин». Бессон рассказывал, что товарищ как-то раз прямо его спросил: «Почему мы делаем это дерьмо, а не экранизацию моего комикса?» «Потому что у нас нет денег и опыта», – честно ответил Бессон.

Крис Такер, Мила Йовович, Люк Бессон и Брюс Уиллис в Каннах, 1997. Фото: Reuters

Детство

Теперь уже все знают, что когда Бессон был маленьким, он зачитывался комиксом «Валериан и Лорелин», но не всем известно, где именно он их читал. А было это или на берегу моря, или в каютах маленьких корабле. Родители Бессона – инструкторы по скуба-дайвингу, и он с детства готовился пойти по их стопам. Возможно, поэтому фильм, посвященный его отцу, начинается с идиллической сцены на берегу океана. Правда, уже через пять минут герои будут изгнаны из рая, как в свое время и сам Бессон. В 17 лет при погружении он получил травму, после которой навсегда отказался от карьеры морского биолога. Что это была за травма не знает даже неделикатный интернет, но известно, что сейчас Бессон вновь может нырять. И после всех премьер «Валериана» собирается взять отпуск и уехать туда же, куда и всегда, – на море.

«Атлантис» и «Голубая бездна»

До «Валериана» Бессон признавался в любви к океану и в короткометражных, и в полнометражных, и в документальных фильмах. Самые известные – «Атлантис» и «Голубая бездна». В первом он пытается режиссировать жизнь обитателей подводного мира. Во втором заставляет Жана Рено и Жан-Марка Барра наперегонки нырять на дно моря. Поэтому у Бессона в каком-то смысле не меньше прав на подводные съемки, чем у исследователя Байкала Джеймса Кэмерона и снявшего «Призрачную угрозу» Джорджа Лукаса. А может, и больше, потому что он был первопроходцем. Так что «Валериан» использует морские ресурсы на всю катушку, не боясь очевидных сравнений со «Звездными войнами. Эпизодом I».

Кадр из фильма «Голубая бездна»

Холодная война

В детстве Бессона поразила не только книжка «Посланники смерти» (выпуск «Валерина и Лорелин», лежащий в основе фильма, – с той разницей, что комикс читается за 25 минут, а блокбастер длится два часа), но и хроника, на которой запечатлено рукопожатие советских и американских космонавтов в 1975 году. С реконструкции этой исторической сцены под песню Дэвида Боуи и начинается «Валериан и город тысячи планет». Кстати, долгий музыкальный пролог кажется отголоском «Хранителей» Зака Снайдера.

«Подземка»

Теснота, в которой живут обитатели Альфы, – столицы всего известного космоса и города-миллиардера – напоминает о вселенной фриков из «Подземки» (1985). Это никакая не фантастика, а криминальный фильм об обитателях парижского метро – но и в нем Бессон нашел место для сюрреализма.

Эрик Серра

Любимый композитор Бессона, написавший музыку для почти всех его фильмов, не работал над «Валерианом»: пытаясь снять фильм для всего мира, режиссер нанял Александра Деспла – француза, получившего «Оскар» за «Отель «Гранд Будапешт». Деспла, для справки, настолько востребован, что отказался от «Изгоя-Один». И тем не менее, Серра косвенно помог «Валериану»: этим летом EuropaCorp (компания Люка Бессона) продала свою музыкальную библиотеку Sony и выручила на этом 16,7 миллионов долларов. Учитывая убытки, в которые загонит корпорацию провал «Валериана» (акции EuropaCorp рухнули на 8% сразу после премьеры), эти деньги Бессону очень не помешают. Так что старый друг лучше новых двух.

EuropaCorp

Кажется, именно из-за финансовой неудачи «Валериана» Люк Бессон выглядит таким измотанным этим летом. Ради фильма была построена огромная студия, неутомимый автор уже написал сценарий второй части и придумал синопсис третьей (она, в отличие от второй, должна основываться на конкретном выпуске комикса), а сборы оказались ниже самых пессимистичных прогнозов. Но Бессон, скорее всего, не сдастся: он президент и крупнейший собственник EuropaCorp, и у его компании есть стратегия – сотрудничество с маленькими прокатчиками по всему миру. У тех до Бессона не было ни единого шанса заполучить настоящий блокбастер: американцы почти всегда прокатывают свои хиты сами. Поэтому на презентацию «Валериана» на кинорынке в Каннах, по словам Бессона, некоторые дистрибьюторы приезжали с чемоданами налички. За один день Бессону даже без сценария фильма удалось продать права в более чем 70 стран. Именно это обстоятельство вселяет надежду, что EuropaCorp переживет кризис.

Модели

На пресс-конференции в Москве супермодель Саша Лусс, сыгравшая в фильме принцессу пёрлов, объяснила, почему Бессон так одержим манекенщицами. «Модели готовы вставать на работу в четыре утра» - сказала Лусс. До нее и Кары Делевинь режиссер работал с Ри Расмуссен в «Ангеле-А» (и та потом сама стала постановщиком – ничуть не хуже Анджелины Джоли), Луизой Бургуен в «Необычайных приключениях Адель» (тоже, кстати, экранизации комикса) и, конечно же, Миллой Йовович. А во франшизе «Такси» успела засветиться Жизель Бундхен. Из-за постоянного кастинга моделей Бессона часто называют сексистом - хотя внешность той же Скарлетт Йоханссон в «Люси» он редактировал куда меньше, чем авторы «Мстителей» и «Призрака в доспехах».

«Заложница»

Суперплодовитый Бессон – не только продюсер, но и сценарист всех «Заложниц»; впрочем, с каждым фильмом его участие в текстах становилось все меньше. И тем не менее, в интервью он часто признается, что его потрясла история о реально существующих лагерях во Франции, где похищенных девушек превращают в проституток. Судя по тому, как часто эта история повторяется режиссером в промо-турах «Валериана», сцена с героиней Рианны в борделе – отсылка именно к тому шокирующему открытию, из которого Бессон сделал прибыльную франшизу с Лиамом Ниссоном. Ну и, конечно же, выход Рианны – это повторение космической арии дивы Плавалагуны из «Пятого элемента», которую сыграла тогдашняя жена режиссера Майвенн Ле Беско, а озвучила албанская оперная певица Иван Мула. А сцена с Рианной в мусорном отсеке – явная отсылка к самым первым «Звездным войнам».

Семь загадок «Валериана»

На самом деле референсов в «Валериане» гораздо больше: в этом фильме столько спецэффектов, что Бессону пришлось впервые в истории нанимать две крупнейшие CGI-фабрики WETA и Industrial Light and Magic. Уследить за сотнями художников и программистов не получилось, так что на одной из недавних конвенций, посвященных спецэффектам, кто-то из сотрудников Industrial Light and Magic подшутил над Бессоном. Мол, в «Валериане» спрятано семь тайных отсылок к «Пятому элементу». Так вот, даже режиссеру до сих пор удалось найти два «пасхальных яйца».