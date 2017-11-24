Дэвид Линч выпустил линию ювелирных украшений, открывающую внутренний океан чистого сознания

Режиссер «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв» создал коллекцию женских украшений совместно с американским ювелирным брендом Alex and Ani, сообщает издание Dazed.
Особенностью линейки, в которую вошли браслеты, ожерелья и серьги-каффы из золота и серебра, стало изображение синего глаза на каждом изделии. Meditating Eye («Медитирующий глаз») – такое название получила коллекция, способная вдохновить на занятие духовными практиками.
«Линейка «Медитирующий глаз» была создана как символ, побуждающий каждого открыть внутренний океан чистого сознания», – прокомментировал Линч.
Стоимость изделий начинается $42. 20% всех вырученных средств будут перечислены в фонд Дэвида Линча, помогающий ветеранам и жертвам домашнего насилия.
Это не первая подобная акция Дэвида Линча. В 2014 году совместно с брендом Live The Process он создал линию женской спортивной одежды. Вырученные средства также были направлены в его фонд.