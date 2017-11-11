Обнаженные женщины в объективе Дэвида Линча

В новый фотоальбом Дэвида Линча Nudes вошли более ста черно-белых и цветных откровенных снимков, многие из которых публикуются впервые.

«Я люблю фотографировать обнаженных женщин. Бесконечное многообразие человеческого тела поражает. Это удивительное и волшебное чувство – видеть, какими разными могут быть женщины», – говорит режиссер.

Фотоальбом выходит в издательстве Фонда современного искусства Cartier спустя 10 лет после выставки Линча The Air Is on Fire. Его уже можно купить на сайте Фонда или оформить предзаказ на Amazon.