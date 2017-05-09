5 первых шагов Эммануэля Макрона

Франция выбрала нового президента. Им стал независимый кандидат, бывший министр экономики и банкир, 39-летний Эммануэль Макрон. Но эйфория спала и теперь самому молодому президенту Пятой республики предстоит в полной мере столкнуться с актуальными проблемами страны. Как бы не стать «хромой уткой» сразу же после заселения в Елисейский дворец. Впереди– парламенсткие выборы, а у Макрона до сих пор нет даже своей партии (только движение En Marche! («Вперед»). Тем временем его уже атакуют противники как справа, так и слева, которые будут бороться за места в Национальной ассамблее, забыв о том, за кого голосовали «лишь бы не прошла Ле Пен». Все это может парализовать действия президента, а страна рискует впасть в фазу так называемого «сожительства» (cohabitation), когда глава государства не опирается на парламентское большинство, а его действия всячески блокируются парламентариями. Esquire попытался предугадать, какие проекты в первую очередь сможет реализовать Макрон-президент.

1.

После серии терактов во Франции безопасность стала центральной темой выборов. Прямо перед первым туром на Елисейских полях один из последователей «Исламского государства» (*запрещено в России) показательно застрелил полицейского. Потому Макрон беспрепятственно сможет реализовать один из главных пунктов своей программы – трудоустроить дополнительно 10 тысяч полицейских и жандармов. И вряд ли кто-то выскажется против. Помимо этого, президент собирается дополнительно экипировать силовиков, чтобы защитить их от протестов на улицах, в частности от «коктейлей Молотова». Кроме того, всех подозрительных лиц, ранее замеченных в разжигании беспорядков, занесут в единый реестр, по которому будут работать оперативники.

2.

Молодежь, которая поддерживала Макрона, должна готовиться к службе в армии. Опять же в целях повышения уровня безопасности, в эпоху «чрезвычайного положения» в стране, избранный президент уже пообещал ввести обязательную военную службу для всех молодых французов, причем, как юношей, так и девушек, по примеру Израиля, в возрасте от 18 лет до 21 года. Срок либеральный – всего один месяц, то есть это фактически сборы, если сравнивать с российскими реалиями. Но будут ли готовы к этому жители республики, где призыв отменили еще 20 лет назад? Макрон считает, что таким образом он сможет объединить страну и привести ее к «свободе, равенству и братству». Однако критики уже подсчитали, что это групповое упражнение обойдется в 2 миллиарда евро. Но молодому президенту, очевидно, не жалко таких средств на сплочение нации.

3.

Скорее всего, в обновленном правительстве, которое представит Макрон после вступления в должность президента, будут превалировать женщины. Премьер-министром Франции вероятно тоже станет мадам. В своих предвыборных речах политик нарочито толерантно обращался к французам и француженкам (français et française, bonjour à toutes et à tous) и призывал слабый пол перестать быть слабым, не бояться и идти в политику – а француженок не надо долго уговаривать. Пока в кандидатах на пост главы правительства Макрона значатся нынешний министр экологии и бывшая супруга уходящего президента Франсуа Олланда Сеголен Руаяль и директор Международного валютного фонда Кристин Лагард. Над его отношением к женщинам уже иронизируют злые языки. Мол, и президентом его сделала супруга Брижит, которая на 24 года старше, а начала над ним работать она еще со школьной скамьи. А во время последних дебатов Марин Ле Пен съязвила: «В любом случае Францией будет управлять женщина, либо я, либо Меркель».

4.

Проевропейский кандидат наверняка в первые же рьяно займется возрождением Европейского Союза после травмы, который ему нанес BREXIT. Вот и свой первый визит в качестве президента Макрон нанесет именно в Германию, где обсудит с канцлером Меркель планы по углублению интеграции, в частности по созданию общего парламента, министерства экономики и бюджета еврозоны, по аналогии с органами, которые уже созданы в Евросоюзе. Ле Пен грозила закрыть границы, Макрон же наоборот их откроет еще больше. Первым делом он обещает принять меры по усовершенствованию процедуры интеграции талантливых иностранцев. Таких образом, зарубежных студентов во Франции станет еще больше, а это уже плюс для россиян, которые составляют большой процент от обучающихся во французских вузах.

5.

Как это ни странно, но у Макрона много общего с президентом Медведевым (2008 – 2012). У нового главы французской республики движение, от которого он избирался, называется En Marche!/Вперед, а у Дмитрия Анатольевича примерно так же именовалась программная статья в 2008 году – «Россия, вперед!». Оба на старте срока призывают к обновлению страны и к ее модернизации. В приоритете у Макрона сейчас именно технологическая революция и прорыв в информационных технологиях, в этом он хочет догнать и перегнать США и Азию. Поэтому с первых же дней стоит ждать принятия мер в этом символическом для страны направлении: снижения налогов в отрасли, объединения достижений общеевропейских рынков, ликвидации «серых зон», лишенных сотовой связи и Интернета. Макрон будто повторяет слова Медведева из той статьи: «Считаю технологическое развитие приоритетной общественной и государственной задачей… Будущее принадлежит нам… Мы будем действовать прямо сейчас. Действовать завтра и послезавтра. Мы преодолеем кризис и отсталость…».