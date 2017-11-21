Солисту Kiss Джину Симмонсу навсегда запретили появляться на Fox News

Телеканал Fox News внес Джина Симмонса в черный список и запретил когда-либо появляться в студии – причиной стало неподобающее и хамское поведение, сообщает The Guardian. 68-летний пришел на канал, чтобы провести утренний эфир шоу Fox & Friends, который прошел без происшествий: музыкант представил свою новую книгу «On power», представил прогноз погоды и прокомментировал секс-скандалы с Голливудскими знаменитостями.
Но стоило эфиру подойти к концу, Симмонс пустился во все тяжкие – по дороге в офис компании он отпускал сексистские и расистские шутки, рассказал педофильский анекдот про Майкла Джексона и, наконец, разделся до пояса со словами «Хэй, крошки, засудите меня!». Затем фронтмен Kiss провел своеобразную «проверку на интеллект» – бил присутствующих по голове книгой, и на основе звука делал выводы об их умственных способностях. Довольно быстро охрана вывела музыканта из здания.