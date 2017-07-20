Мадонна через суд запретила продавать письмо Тупака Шакура

О личном письме рэпера Тупака Шакура Мадонне стало известно в начале месяца, когда его выставили на аукцион Gotta Have It! Collectibles по стартовой цене $100 000. На продажу выставлялись еще 22 вещи, принадлежавшие певице, в том числе ее нижнее белье и расческа с волосами.
Мадонна обратилась в Верховный суд, который принял решение приостановить аукцион.
«Тот факт, что я селебрити, не исключает моего права отстаивать свою личную жизнь, в том числе в отношении крайне чувствительных вещей. По [выставленным на продажу] моим волосам можно определить данные ДНК. Это возмутительно и оскорбительно, что мой ДНК может быть выставлен в общий доступ на продажу», – передает слова певицы Associated Press.
По словам певицы, об аукционе она узнала из СМИ. Певица предполагает, что вещи могла украсть ее бывшая подруга Дарлен Лутц, которая помогала ей паковать вещи при переезде.
О письме Тупака Шакура, которое датировано 1995 годом, раньше не было известно. В нем рэпер пишет, что не может встречаться с Мадонной из-за того, что она белая, а он темнокожий.