«Происходящее напоминало хоррор-фильм»

Вечером 22 мая на стадионе «Манчестер Арена» прогремел взрыв. Это случилось сразу после окончания концерта певицы Арианы Гранде, на котором собрались более 20 тысяч человек. По данным полиции, теракт совершил смертник, который принес взрывное устройство с собой. Погибли 22 человека, более 50 получили ранения.

Вот что рассказывает о случившемся очевидец Сэм: «Звук был как от огромного лопнувшего воздушного шара, но слегка приглушенный, словно это произошло за пределами стадиона. Затем я услышал крики, а потом – тишина. Арена словно превратилась в Красное море, в котором расступились волны, – все побежали в разные стороны, перешагивая друг через друга, чтобы поскорее добраться до ближайшего выхода. Происходящее напоминало сцену из хоррор-фильма».

«Люди стали кричать и бежать, их верхняя одежда, телефоны – все валялось на полу. Некоторые кричали, что видели кровь, но другие думали, что это лопнул шар или сломался микрофон», – рассказывает 22-летний Роберт Темпкин.

Многие приехали на концерт Арианы Гранде из других городов Великобритании. 17-летняя Эбби Маллен из шотландского Эйрдри оказалась в эпицентре событий. В интервью The Daily Mail она рассказала, что взрыв произошел буквально «в сантиметрах» от нее. «Кровь, ошметки кожи были везде, даже в моих волосах и на сумке. Я до сих пор нахожу бог знает что у себя в волосах. Ты никогда не ожидаешь, что это может с тобой случиться, но вот подтверждение, что это может произойти с любым».

На концерте Гранде было много юных зрителей. Очевидцы рассказывают о плачущих и растерянных детях, которые во время врыва и всеобщей паники потеряли родителей, братьев и сестер. Супружеская пара из Лидса (Йоркшир) как раз ждала своих дочерей на выходе в фойе, когда произошел взрыв. «Мы услышали, как отыграла последняя песня, и люди постепенно начали выходить. Была сильная вспышка, затем хлопок и дым. Я почувствовал боль в ногах, а моя жена сказала, что ей нужно лечь. Я уложил ее – у нее была рана на животе и предположительно сломана нога. Я был всего в трех метрах от места взрыва. Я удивлен, что так легко отделался», – рассказал Гари Уокер.

На этом коротком видео запечатлен момент взрыва: слышно громкий хлопок, а затем крики людей.

По словам очевидцев Луизы и Николая, на входе не было металлоискателей, а сумки практически не проверяли, поэтому пронести можно было что угодно. «Мы открывали сумки, но сотрудник не проверял содержимое, не ощупывал. Просто забирал воду. Это были сотрудники арены, это явно не полицейские были. Безопасности никакой не было. Можно было что угодно пронести», – утверждают молодые люди.

Певица Ариана Гранде отреагировала через свой Twitter: «Сломлена. От всего сердца, я очень сожалею. У меня просто нет слов».

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.