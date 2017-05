Манчестер вспоминает жертв теракта

25 мая сотни людей собрались на площади святой Анны в Манчестере, чтобы почтить минутой молчания память о погибших в теракте. Во время акции одна из женщин начала петь Don't Look Back In Anger манкунианцев из Oasis. Спустя несколько секунд ее поддержали остальные, и толпа стала петь песню хором.

Goosebumps! The amazing moment Manchester crowd joins in with woman singing Oasis - Don't Look Back in Anger after minutes silence pic.twitter.com/Cw4mOq8yde

«Мы не можем оглядываться назад на то, что случилось, мы должны смотреть вперед, в будущее. Мы будем вместе, мы справимся, потому что таков Манчестер», – сказала женщина в интервью газете The Guardian.

Just spoke to Lydia Bernsmeier-Rullow, the amazing woman who started that impromptu Don't Look Back In Anger singalong in St Ann's Square pic.twitter.com/aGKuYJw65V