«Один из самых опасных преступников Америки» Чарльз Мэнсон переведен из тюрьмы в госпиталь

Серийный убийца Чарльз Мэнсон переведен из тюрьмы в калифорнийскую больницу Бейкерсфилд, сообщает The Los Angeles Times.

Узнать точную причину перевода невозможно. «Законодательство запрещает комментировать медицинскую информацию о заключенных», – рассказала изданию пресс-секретарь департамента исправительных учреждений и реабилитации Вики Уотерс. Она лишь подтвердила, что Мэнсон жив.

Анонимный источник таблоида TMZ, якобы знакомый с состоянием преступника, сообщил, что Мэнсону «не станет лучше» и его кончина – «вопрос времени».

Ранее Мэнсон посещал клинику в январе этого года по «серьезным медицинским причинам», подробности которых также неизвестны.

Чарльза Мэнсона и участников возглавляемой им секты «Семья» арестовали в 1969 году за убийство семи человек, в числе которых жена Романа Полански актриса Шэрон Тейт. В настоящее время преступник отбывает пожизненное заключение в тюрьме Коркоран штата Калифорния. В этом году ему исполнилось 83 года.

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