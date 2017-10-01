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На Мэрилина Мэнсона упала декорация во время концерта

Музыкант Мэрилин Мэнсон был госпитализирован после того, как на него упала декорация во время концерта в Нью-Йоркском клубе Hammerstein Ballroom, – об этом со ссылкой на официального представителя артиста сообщает Variety.

Мэнсон исполнял песню Sweet Dreams, когда на сцену обвалилась некачественно закрепленная декорация в виде двух скрещенных пистолетов. Музыкант решил на нее взобраться, однако конструкция пошатнулась, из-за чего певец упал на спину, после чего декорация рухнула, придавив ему ногу. Концерт был остановлен. Источник Variety сообщает, что серьезной угрозы здоровью музыканта нет.

Два дня назад Мэрилин Мэнсон вместе со своей группой отправился в тур Heaven Upside Down, – предполагалось, что он продлится до конца октября. Из-за происшествия в расписании концертов могут появиться изменения.

Релиз новой, десятой по счету студийной пластинки Мэнсона Heaven Upside Down назначен на 2 октября.

ФотографияGetty Images
s.zuev
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