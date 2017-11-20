Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон

Чарльз Мэнсон умер в в больнице города Бейкерсфилд в возрасте 83 лет — об этом сообщает CBS. Незадолго до этого лидера американской секты «Семья», на счету которой числится ряд громких убийств, перевели в больницу из тюрьмы «Коркоран», в которой Мэнсон отбывал 9 пожизненных заключений. Информацию о смерти самого известного американского серийного убийцы подтвердила сестра Шэрон Тейт, актрисы и супруги Романа Полански, в 1969 году убитой членами группировки «Семья».

Подробности его смерти не сообщаются.

В 1960 году Чарльз Мэнсон организовал коммуну «Семья», члены которой поклонялись сатане, вели беспорядочный сексуальный образ жизни, употребляли наркотики и по совершали убийства по указанию своего лидера. Лидер секты, как позже установила полиция, также убил несколько человек.

К слову, Квентин Тарантино снимет фильм о Чарльзе Мэнсоне и комунне «Семья». В главных ролях, возможно, снимутся Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби и Том Круз.

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