Одна из самых ярких актрис современности перевоплотилась для новой роли

Этот кадр сделан на съемках фильма Mary Queen of Scots («Мария – королева Шотландии»), а в наряде королевы Елизаветы I запечатлена никто иная, как Марго Робби. Та самая, которую мы еще недавно видели в образе Харли Куинн в «Отряде самоубийц», а чуть раньше – в «Волке с Уолл Стрит» Мартина Скорсезе. С огненно-рыжими кудрями ее совсем не узнать.

По очевидным причинам, у нас нет реальных фотографий королевы Елизаветы, чтобы сравнить их с перевоплощением Робби, но мы можем использовать для этой цели портрет последней из Тюдоров.

Фильм будет посвящен противостоянию Елизаветы и Марии, королевы Шотландии. Марию сыграет ирландка Сирша Ронан («Милые кости», «Бруклин»). Релиз намечен на следующий год.