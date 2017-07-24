Сразу две новые книги Джорджа Мартина могут выйти в следующем году

Фанаты «Песни льда и пламени» ждали выхода книги The Winds of Winter в 2015 году, но этого не произошло. В январе этого года Джордж Мартин пообещал закончить книгу к старту седьмого сезона «Игры престолов», но и этого не случилось. Зато в эти выходные писатель опубликовал в LiveJournal пост: похоже, его труд (а может, и не один) наконец увидит свет в 2018 году:

«Да, я знаю, что вы все хотите знать о «Ветрах зимы». Я прочел несколько безумных заметок о книге в интернете, от «журналистов», которые берут свои истории из ниоткуда. Одни пишут, что я уже закончил книгу, просто не хочу ее публиковать по какой-то гнусной причине. Другие – что я не написал ни страницы. Обе версии – чушь. Я все еще работаю над книгой, и буду работать еще несколько месяцев. Думаю, вы получите от меня книгу о Вестеросе в 2018 году… и кто знает, может, получите две».

В этом же посте Мартин рассказал, что книга Fire and Blood будет издана в двух томах. Большая часть первого почти написана. Книга расскажет историю Вестероса от воцарения Эйгона Завоевателя (первый Таргариен) до Эйгона III.