На днях присяжные нью-йоркского суда признали бизнесмена-фармацевта Мартина Шкрели виновным в обмане своих инвесторов и мошенничестве с ценными бумагами. Сейчас ему грозит 20 лет тюремного заключения. Вспоминаем, кто такой Мартин Шкрели и как ему удалось стать самым презираемым человеком в Америке.

КАК ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ

В феврале 2015 года компания Мартина Шкрели Turing Pharmaceuticals приобрела за $50 млн. права на препарат Daraprim, применяемый в терапии ВИЧ-инфекции, и повысила цену на него с $13,5 до $750. Шкрели моментально оказался в центре внимания мировых СМИ, а заодно стал объектом ненависти широкой общественности. «Злодей», «воплощение жадности», «враг народа №1», «самый презираемый человек в Америке» – лишь некоторые из прозвищ, которыми его наградили.

КТО ТАКОЙ МАРТИН ШКРЕЛИ?

Будущий бизнесмен родился в 1983 году в Бруклине, Нью-Йорк, в семье иммигрантов из Албании и Хорватии. Его родители перебивались временными заработками, подрабатывая то уборщиками, то садовниками, то рабочими. В возрасте 17 лет Шкрели устроился стажером в инвестиционный фонд Cramer Berkowitz & Co на Уолл-стрит, где быстро сделал себе имя смекалкой, используя пусть не слишком этичные, но, тем не менее, законные методы.

Так, в 2000 году он предложил руководителям фонда избавиться от акций нескольких фармацевтических компаний, чтобы спровоцировать падение их стоимости, а затем приобрести их снова через другой фонд. Фактически, метод Шкрели не нарушал закон – тем не менее, пять лет спустя в американское законодательство были внесены поправки, запрещающие подобные операции.



Bloomberg / Getty Images

В 2006-м Мартин Шкрели создал свой первый инвестиционный фонд – Elea Capital Management, а в 2009-м стал соучредителем фонда MSMB Capital Management. Еще год спустя бизнесмен отправил письмо в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, сообщая, что при тестировании нового лекарства для лечения сахарного диабета компании MannKind были обнаружены серьезные проблемы. Управление начинает проверку, а фонд Шкрели тем временем зарабатывает на падении акций MannKind. Пару лет спустя инвестор повторяет ту же операцию с компанией Navidea Biopharmaceuticals.

В 2012 году американский Forbes включает Шкрели в список 30 лучших предпринимателей в финансовой индустрии.

ЗА ЧТО ЕГО НЕНАВИДЯТ?

В сентябре 2014 года компания Шкрели Retrophin выкупила права на производство препарата Thiola, применяемого для лечения редкого наследственного заболевания цистинурия, следом повышая его стоимость на 2000%.

Через год Мартин Шкрели повторяет этот трюк с препаратом против ВИЧ и становится самым презираемым человеком в Америке.

На ненависть, выплескиваемую на него в интернете, Шкрели отвечал большим троллингом. Например, 24 ноября 2015 года он выкупил новый альбом нью-йоркской хип-хоп группы Wu-Tang Clan – Once upon a time in Shaolin – за cумму, превышающую $2 млн. Пластинку, естественно, не услышал ни один из фанатов.



Drew Angerer / Getty Images

КАК ЕГО АРЕСТОВАЛИ?

17 декабря 2015 года Мартин Шкрели был арестован в своей квартире на Манхэттене по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2009-2014 годах он скрывал информацию от своих инвесторов, и использовал активы компаний для выплаты собственных долгов.

В 2015-м Шкрели снова появился в Forbes – как один из «самых худших СЕО» года.

ЧТО ЕМУ ГРОЗИТ?

На заседании в Нью-Йорке присяжные признали 34-летнего Шкрели виновным в мошенничестве с ценными бумагами и преступном сговоре. Сам подсудимый заявил журналистам, что «стал жертвой охоты на ведьм». Суд объявит наказание позже – максимальный срок, на который мошенник может угодить за решетку – 20 лет.